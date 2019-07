Idris Elba interrompe il suo show teatrale per aiutare una spettatrice

Il premio Oscar Idris Elba si è reso protagonista di un vero e proprio salvataggio in stile eroe hollywoodiano saltando giù dal palco dove stava recitando a Manchester per soccorrere una spettatrice in preda a una crisi epilettica. Come racconta il tabloid inglese “The Sun”, l’attore, impegnato sul palco nella piece teatrale “Tree”, non ci ha pensato un attimo prima di interrompere la recita e precipitarsi a offrire il proprio aiuto a una 33enne che si è sentita male all’improvviso, tra il panico di chi le era seduto accanto che non sapeva cosa fare per aiutarla.

Idris Elba, insieme ad altri spettatori che hanno capito di trovarsi davanti a un’epilettica in piena crisi, le hanno prestato le prime cure d’emergenza, mentre l’ambulanza arrivava sul posto. Poco prima che arrivasse l’automezzo di soccorso, la spettatrice ha ripreso debolmente conoscenza e il primo volto che si è trovata di fronte aprendo gli occhi è stato proprio quello dell’attore americano di cui è una grandissima fan. Trasportata in ospedale, è stata sottoposta a una serie di esami prima di essere dimessa perché giudicata ormai fuori pericolo.