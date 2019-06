L'indiscrezione: "Irina Shayk gelosa di Lady Gaga. Questo il motivo dell'addio a Bradley Cooper"

Sarebbe stata l'esibizione agli Oscar a dare il via al lento declino della storia d'amore tra Bradley Cooper e la modella Irina Shayk. Il feeling tra l'attore americano e Lady Gaga, nato durante le riprese del film " A star is Born " e ribadito nel corso dell'esibizione canora di "Shallow" proprio agli Academy Awards dello scorso febbraio, avrebbe colpito non solo pubblico e fan, ma anche la modella russa.

Secondo quanto riferito dal sito Radar Online e riportato dal Daily Mail, Irina Shayk avrebbe iniziato a nutrire dei seri dubbi sulla fedeltà del compagno. La coppia, proprio per le insistenti voci e i sospetti della 33enne russa, avrebbe iniziato a litigare frequentemente. La Shayk si sarebbe convinta, infatti, che tra Bradley e Lady Gaga ci sarebbe stata una relazione cominciata addirittura sul set del loro film dove lui, sempre secondo Radar Online, avrebbe frequentato la cantante in orario inopportuni. Il rapporto lavorativo tra il compagno e Lady Gaga, dunque, non sarebbe mai piaciuto alla Shayk, da subito gelosa.

Ma la ciliegina sulla torta sarebbe stata la performance degli Oscar, dove gli sguardi complici e i volti vicini di Lady Gaga e Cooper avrebbero fatto scattare qualcosa in Irina. " Da allora Irina non è più riuscita a fidarsi di lui. Litigavano spesso, il loro rapporto era un disastro" , avrebbe confessato una fonte anonima al sito Radar Online. Sembra, dunque, che i rumors che iniziarono a circolare a fine febbraio fossero veri e che Irina Shayk fosse la prima a credere realmente che tra i due ci fosse stato qualcosa di più che un semplice rapporto di lavoro.

