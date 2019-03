Irina Shayk è stanca dei rumors sull’amore tra il suo Bradley e Lady Gaga

Puoi essere bellissima, ammiratissima, un Angel di Victoria’s Secrets eppure in amore tutte le donne si sentono insicure quando sono molto innamorate e temono di perdere quello che hanno a causa di maldicenze esterne insistenti, pressanti e continue che rischiano diminare un rapporto solidissimo.



Ne sa qualcosa la splendida top model Irina Shayk che, stanca dei continui pettegolezzi che vogliono il suo bel compagno, l’attore Bradley Cooper, coinvolto in una "relazione segreta" con Lady Gaga, ha deciso di postare oggi sul suo profilo Instagram una serie di scatti che ritraggono lei e il suo compagno posare insieme in una splendida gallery che mostra al mondo quanto siano felici insieme e solidissimi come coppia.



Con loro c’è anche Lea, di appena due anni, la loro biondissima bambina. I sue posano a Los Angeles, in look casual, seduti nel giradino della loro villa e sono il ritratto della felicità. L'attore e la modella hanno iniziato a uscire insieme nel 2015 e da allora sono inseparabili. Però dalla notte degli Oscar la stampa ha dato il tormento ai due e anche a Lady Gaga con presunte insinuazioni su una relazione romantica tra i due protagonisti del film “A Star is born” la cui canzone “Shallow” ha permesso a Lady Gaga di vincere il suo primo premio Oscar esibendosi sul palco degli Academy Awards in un live con Bradley Cooper. La loro performance è stata giudicata notevole per la chimica che sembrava esserci tra i due i cui sguardi complici hanno dato adito a rumors che ora Irina Shayk ha deciso di stroncare una volta per tutte.



