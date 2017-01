Isola dei Famosi 2017: Raz Degan naufrago

Raz Degan sarà un concorrente dell'Isola dei Famosi 2017. Comincia a farsi sempre più palese il cast del reality: non a caso, l'immagine di copertina della fanpage Facebook è una barra di caricamento giunta ben oltre la metà.

Proprio dai social arriva la conferma relativa a Degan, il quale ha esordito in Italia mostrando il suo fascino nel celebre spot di un amaro. " Le spiagge dell’Honduras saranno la prossima meta del suo viaggio intorno al mondo! - si legge su Facebook - Raz Degan è un naufrago dell’Isola! "

Intanto, si fanno sempre più certi i nomi di due soubrette, le quali hanno pubblicato su Instagram delle parole misteriose. I fan vi hanno intravisto l'attestazione della partecipazione all'Isola. Si tratta di Samantha De Grenet, che ha pubblicato un post a metà strada tra la felicità e la preoccupazione, e di Nathalie Caldonazzo, che ha scritto in un hashtag in inglese " Sono pronta ". Tuttavia, l'attrice potrebbe riferirsi al fatto che con quell'immagine stesse inaugurando il suo profilo Instagram.

Ma quali sono le certezze al momento dell'Isola dei Famosi? La conduttrice Alessia Marcuzzi, l'opinionista Vladimir Luxuria e l'inviato in Honduras Stefano Bettarini. E poi i primi naufraghi: Dayane Mello, Eva Grimaldi, Massimo Ceccherini, Moreno e Simone Susinna. Inoltre in ballottaggio ci sono Giulia Calcaterra, Elena Morali e Desirèe Popper: il loro destino si conoscerà il 22 gennaio a Domenica Live.