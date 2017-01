Isola 2017: Elena Morali, Giulia Calcaterra e Desirèe Popper in ballottaggio

Chi sono Elena Morali, Giulia Calcaterra e Desirèe Popper? Si tratta delle tre soubrette che in questi giorni si trovano al ballottaggio come possibili naufraghe all'Isola dei Famosi 2017, che partirà il prossimo 30 gennaio.

Al momento, alcune partecipanti date per certe all'Isola sono venute meno, come la coppia formata da Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, e anche l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" Giulia De Lellis. Ma ieri a Domenica Live è spuntata questa sorpresa.

La più nota delle tre è probabilmente Giulia Calcaterra, ex velina a Striscia la Notizia insieme ad Alessia Reato, che aveva abbandonato la ribalta televisiva. Dopo Striscia, Giulia ha viaggiato e si è rimessa in forma, tanto da dispensare consigli di fitness su Instagram, dove possiede 145.000 follower.

Elena Morali ha esordito con "La Pupa e il Secchione", dove arrivò sul podio nella seconda edizione, sorpassata da Francesca Cipriani. Poi la svolta comica a Colorado Café, dove - tra l'altro - conobbe il comico Gianluca Scintilla Fubelli con il quale è fidanzata da un anno.

Infine c'è un'aspirante che forse è la meno nota tra tutte. Si tratta di Desirèe Popper, che il pubblico televisivo italiano ha già incontrato nella casa del Grande Fratello: qui la modella e attrice brasiliana venne chiamata come "tentatrice", salvo poi scoprirsi affascinata dalle grazie di Alessandro Calabrese.