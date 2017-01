Isola dei Famosi 2017: Stefano Bettarini inviato

Un nuovo tassello si aggiunge al cast dell'Isola dei Famosi 2017. Si tratta di Stefano Bettarini, ex calciatore e oggi inviato dall'Honduras del reality, come da poco annunciato da una nota stampa di Mediaset e dai canali social del gruppo.



" Stefano Bettarini è l'inviato della nuova edizione de L’Isola Dei Famosi - si legge nel comunicato - in partenza lunedì 30 gennaio in prima serata su Canale 5 ". Proprio ieri, la produzione ha annunciato chi sarà l'opinionista in studio: Vladimir Luxuria, pronta a sostituire Alfonso Signorini.

Su Twitter è spuntata la prima foto ufficiale di Bettarini come inviato, con la didascalia " I suoi preziosi consigli eviteranno ai naufraghi pericolosi calci d'angolo… Stefano Bettarini è il nuovo inviato dell’Isola! ". Con buona pace di tutte le indiscrezioni che in questi mesi hanno dapprima ventilato la partecipazione dell'ex calciatore, poi smentita, e infine accennato a una presunta querelle con Alessia Marcuzzi.

Bettarini è reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, del quale è considerato uno dei vincitori morali, insieme a Valeria Marini. Nonostante il clamore suscitato dalla lista di presunte ex amanti da lui stilata nottetempo e poi smentita, una parte del pubblico del Web si è sentito molto vicina all'ex calciatore dopo le sue scuse. Tanto che l'atleta potrebbe essere uno dei protagonisti indiscussi dell'attuale stagione televisiva.