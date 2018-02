Isola dei Famosi, Bianca contro Elena: "Una bambina, mi ha messo contro Paola"

Manca poco alla sesta puntata dell'Isola dei Famosi e il clima in Honduras si è fatto piuttosto teso.

Questa volta le protagoniste di un furibondo battibecco sono state Paola Di Benedetto, Elena Morali e Bianca Atzei. Paola e Bianca, infatti, sono legate da una corda dalla scorsa settimana e, nonostante un avvicinamento dei primi giorni, le due naufraghe dell'Isola non si sopportano proprio. Ma secondo la Atzei la loro rivalità verrebbe alimentata da false dichiarazioni della Morali.

"Elena fa quella che mi dice delle cose sulle persone, per esempio Paola, e poi va da Paola a parlare di me - ha esclamato Bianca Atzei -. Giustamente Paola mi ha nominato dicendomi che non sono stata sincera. Paola è apparsa distante nei miei confronti, perché c'era Elena che le diceva assurdità su di me. (A Elena) Io non ho mai detto che Paola mi stava sulle… Io sono una signora e non dirò mai tutte le cose che tu hai detto a me sugli altri. Io sono in pace con la mia coscienza".

Ma nonostante lo sfogo della naufraga dell'Isola, Paola crede a Elena Morali: "Elena mi ha riportato, frase per frase, delle cose che Bianca ha detto su di me. Sono frasi pesanti, non te le inventi se non sono vere. Magari sono state riportate in modo esagerato, questo lo scoprirò solo quando ci sarà un confronto. So che Bianca è andata da Elena e le ha detto che io le sto sul cazzo, ha detto 'Non ce la faccio, non mi trovo con lei'. Secondo Elena, Bianca avrebbe finto di andare d'accordo con me solo per non essere nominata. Io non credo che Elena si inventi le cose. Non so se definirlo doppio gioco il suo, so che è venuta a dire a me delle cose su Bianca e scommetto che è andata da Bianca delle cose su di me. Elena non prende una posizione. Non riesco però a vederla come manipolatrice, come una che mette zizzania con malizia. Mi sono fidata di lei, perché credo che non racconti cavolate".

Ma gli animi non si placano nemmeno durante il confronto finale. Elena, infatti, ha attaccato duramente la Atzei: "Il suo gioco è piacere a tutti perché ha un’assurda paura di essere nominata e andarsene… Il modo di recitare di Bianca mi sta stupendo". Bianca, molto scossa per queste accuse, si è sganciata da Paola e se n'è andata: "Veniva da me e parlava male di tutti, poi andava da Paola e parlava male. Adesso mi passa, ma non posso chiarire con una bambina così, sta andando sul ridicolo". Il risultato? Paola crede a Elena e le incomprensioni con Bianca sono insormontabili.