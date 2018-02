Isola, Eva Henger non sa di essere ripresa dalle telecamere e confessa tutto: "Mi hanno detto 'così dobbiamo farlo arrestare'"

La rivelazione di Eva Henger su Francesco Monte in diretta all'Isola dei Famosi continua a far discutere.

Se da una parte c'è Francesco Monte che si difende e si sottrae al linciaggio mediatico, dall'altra c'è una Eva Henger agguerritissima che non vuole passare per la falsa di turno. Dopo aver ricevuto il tapiro d'oro da Valerio Staffelli e aver ripetuto la sua versione dei fatti, Eva Henger - non sapendo di essere ripresa dalle telecamere - ha fatto alcune confidenze all'altro inviato di Striscia la Notizia, Max Laudadio.

Così, ieri sera, è stato mandato in onda il servizio realizzato da Laudadio a insaputa di Eva Henger. L'inviato ha raggiunto la ex pornostar nella hall dell'hotel, "ma per motivi di contratto non ha potuto parlare, così abbiamo scambiato qualche parola in via confidenziale". "Siamo scesi dall'aereo - racconta la ex naufraga dell'Isola dei Famosi - e Monte ha chiesto subito al'autista del pullman se aveva qualcosa. Una vergogna. Devi sapere che in Honduras è illegale anche per uso personale e quindi gli anni te li fai tutti, non come in Italia che sotto i tre anni non entri. La quantità che aveva Francesco corrispondeva a 12 anni di carcere. Comunque, l'autista lo manda a quel paese e ha iniziato a guardarci male. Poi siamo arrivati in albergo e lui ha iniziato ad andare dai facchini a chiedere dove poteva trovare la marijuana. Io gli ho detto: 'Ma sei impazzito?'. Siamo al ristorante arriva uno brutto brutto, sdentato e Francesco tira fuori i soldi e l'ha comprata davanti a tutti. Non eravamo ancora divisi, eravamo tutti noi 17 più due della redazione".

Le pesanti accuse di Eva Henger vanno avanti e diventano sempre più forti: "Lui in 4 giorni ha fumato sempre, no sigarette. Lui si faceva le sue canne. Se lui non avesse introdotto la marijuana gli altri non avrebbero fumato. Gli altri hanno fumato meno. (E qui la ex naufraga dell'Isola fa i nomi degli altri vip, ma Striscia, per motivi di privacy, ha preferito bipparli, ndr). Comunque vengo a Milano, parlo con le autrici e racconto tutto, gli ho anche detto: 'Vai a vedere la valigia del signorino perché so che nella sua valigia personale c'è'. Io dico questo di venerdì e vengo a sapere che sabato lui d'urgenza ha lasciato l'Isola e lo stesso giorno lo mettono sull'aereo. L'hanno trovata per forza. Lui non avrebbe mai abbandonato l'Isola dei Famosi. Secondo me hanno detto 'tu te ne vai se no dobbiamo farti arrestare'. Quando io mi sono vista con delle persone qui a Milano e ho chiesto se hanno trovato, tutti zitti. E... 'ma guarda noi non possiamo fare la polizia'. Io gli ho detto che ho altre prove da dargli. Dovete andare nella casa dove eravamo perché c'era un soppalco dove c'erano le amache e in mezzo a questa cosa di legno c'era un buco e lui lì buttava le cicche della marijuana. Aprite e trovate tutta la mrijuana. Mi hanno detto: 'Eh noi questa cosa non possiamo farlo, se lo facciamo siamo obbligati a farlo arrestare. E noi non possiamo essere complici'. Allora ho detto che neanche devono buttare la merda addosso a me".

La denuncia della ex naufraga dell'Isola è piuttosto forte. Ma non è finita qui. Quando Max Laudadio e Eva Henger si stavano per salutare, la ex pornostar ha anche confidato che i suoi fan le hanno inviato delle foto in cui si vede Francesco Monte mentre sembra farsi uno spinello. "Le immagini - conclude la Henger - sono state prese da La5 quando di notte mandava in onda spezzoni dell'Isola". (Guarda la foto) (Guarda il video)