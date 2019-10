Joaquin Phoenix abbandona Casey Affleck dopo le accuse di molestie

Joaquin Phoenix non parla da anni con l'ex amico e cognato Casey Affleck: i due un tempo erano molto vicini e particolarmente legati, tanto da farsi tatuare due immagini gemelle. Casey, fratello minore del ben più noto Ben Affleck, aveva lavorato con Joaquin alla realizzazione del film "I'm Still Here", una sorta di docufilm e mockumentary incentrato sull'improbabile carriera dell'attore nel rap. Più una beffa ironica che i due avevano escogitato insieme, tanto da coprodurre il progetto, e che aveva confuso i tantissimi fan dell'attore sconvolti dall'improvviso cambiamento fisico e lavorativo. Un film molto particolare che aveva ricevuto commenti trasversali, ma che aveva fruttato al regista anche una serie di accuse per molestie sessuali e sofferenza emotiva.

Le accuse da parte di alcuni membri della crew avevano spinto la moglie di Casey, Summer Phoenix - sorella di Joaquin - a chiedere il divorzo, favorendo un comprensibile allontanamento da parte sua e del resto della famiglia. Le cause hanno poi trovato soluzione in via stragiudiziale, con il patteggiamento di un risarcimento mai divulgato, mentre a Joaquin era stato consigliato dal punto di vista legale di non parlare dei fatti in questione. Ma nel 2018 Phoenix ha narrato ampiamente delle dinamiche che caratterizzano il mondo di Hollywood, veri e propri abusi di potere difficili da contrastare e combattere, contro i quali spesso lui si sente inerme e impotente.

Affleck non ha mai ammesso le accuse ricevute ma ha confessato di aver tollerato un ambiente lavorativo non del tutto professionale, con la presenza di troppe feste durante la lavorazione del film. Un situazione che avrebbe dovuto arginare e moderare adeguatamente, ma che ha preferito osservare e che ha inciso sulla sua carriera e sul suo matrimonio. E mentre Joaquin sta ricevendo elogi e applausi per l'interpretazione di "Joker" nell'ominimo film in uscita, alcune voci di corridoio vorrebbero i due ex amici lavorare alla realizzazione di un prossimo progetto cinematografico: una notizia che non trova però riscontro effettivo.

