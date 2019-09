Il Joker, come Joaquin Phoenix si è preparato a questo ruolo?

“ Ho una foto da bambino vestito da pagliaccio ”. Era scritto nel destino, che prima o poi Joaquin Phoenix sarebbe diventato un clown. Non uno qualunque ma Joker, il nemico acerrimo di Batman. Prima di lui, molti si sono cimentati nell’impresa, ma mai fino a questo momento un film ha voluto analizzare l’anima del personaggio così a fondo.

Prepararsi a questo ruolo non è stato semplice. Joaquin Phoenix ha dovuto sottoporsi a una dieta ferrea e rinunciare alla vita sociale: “ Come fai a uscire con gli amici quando devi nutrirti con una fo****a foglia d’insalata? ”. Tutto questo perché il film pensato e diretto da Todd Phillips vuole raccontare la storia di Arthur Fleck, prima ancora di quella del pagliaccio: un comico che non fa ridere, magro e curvo, pieno di lividi, figlio di una donna malata, lui stesso malato e abbandonato dai servizi sociali. Anche i momenti di “cattiveria” sono provocati da tanta sofferenza e incapacità di rivalsa.

Probabilmente la cosa più difficile che ha dovuto imparare a fare Joaquin Phoenix è ridere come Joker, per dolore e mai per gioia. “ Todd Phillips voleva una risata tormentata e involontaria, non sintomo di gioia ma, al contrario, di dolore e sofferenza fisica. L’ho invitato a casa mia – ha raccontato l’attore a Vanity fair-. Non ero sicuro. Volevo fargli sentire come avrei riso. Si è seduto sul divano e io mi sono piazzato davanti a lui. Mi ci sono voluti vari minuti e diversi tentativi prima di trovare quello che mi sembrava il giusto modo di ridere. Immaginate la scena: lui sul divano, a casa di un tizio che, per un periodo piuttosto lungo, tenta di produrre una innaturale risata. Dopo un po’ ho realizzato: l’imbarazzo nei suoi occhi era straordinario. Mi stava implorando di smettere ”.

Il film si prefigge il compito di analizzare in modo innovativo il tema della malattia mentale. “ In Arthur, più che una patologia, io ci vedo il disagio, che è il risultato di prolungati traumi, familiari e sociali, e ci vedo pure un mondo e una realtà sanitaria che non sanno come comunicare e come affrontare questi disagi e allora prescrivono medicine ”, spiega Joaquin Phoenix.

Nonostante questo grande lavoro su se stesso, ora l’attore è riuscito a tornare alla vita di prima nella casa hollywoodiana che condivide con la sua dolce metà, Rooney Mara. Ha ripreso un po' di kili e ha rivisto i suoi amici. Alla fine, tutto questo è solo un film, e il vero spettacolo, la vita, deve andare avanti.