Kate Middleton e la serata tra amiche in un pub di Londra, grazie alla porta "segreta"

Kate Middleton cerca sempre di ritagliarsi degli attimi di "normalità", per sé e i suoi bambini: va a fare la spesa nel Norfolk, compra i costumi di Halloween per George e Charlotte nei grandi magazzini, fa merenda in macchina, non rinuncia a un drink con le amiche. Tra le ultime "prodezze" non proprio reali, infatti, la duchessa di Cambridge ha partecipato a una serata tra mamme, organizzata in un pub della capitale inglese. La notizia è riportata dal Daily Mail.

La piccola Charlotte, quattro anni, ha appena iniziato a frequentare la Battersea di Thomas, una scuola privata nel centro di Londra che costa 23.000 dollari l'anno. Un mese fa ha fatto il suo ingresso trionfante, mano nella mano con il fratello maggiore George, sotto gli occhi vigili dei genitori, William e Kate. Questa volta la duchessa di Cambridge c'era. Il primo giorno di scuola di George era rimasta a casa, a causa delle nausee mattutine per la terza gravidanza. Ora sta bene e ha più tempo da dedicare ai suoi bambini e a se stessa.

Come sempre, dopo qualche mese dall’inizio della scuola, le madri dei nuovi arrivati si sono riunite per fare conoscenza. È una tradizione, a cui Kate Middleton non ha voluto assolutamente rinunciare. Per festeggiare questo nuovo inizio è stato scelto l’Hollywood Arms, un pub in una delle strade più affollate nel quartiere di Chelsea. La decisione non è stata casuale. Ora è un locale piuttosto tranquillo, con una clientela fissa e affezionata, ma un tempo era la sede di feste glamour e all’ultimo grido. Il principe Harry, nel suo periodo da scapolo, pare lo frequentasse spesso, tanto che i proprietari avevano fatto costruire per lui un ingresso secondario, che gli permetteva di entrare e uscire dal bar indisturbato.

Kate Middleton ha potuto usufruire di questo stesso escamotage. Nessuno si è accorto di lei: è arrivata all'Hollywood Arms accompagnata da una guardia del corpo, ha bevuto un paio di drink e passato una piacevole serata con le sue nuove amiche. Sempre per proteggere la "privacy" della Duchessa di Cambridge, le mamme avevano affittato una saletta privata, la Boulevard Bar, che costa circa 2500 sterline e ha una capienza di 80 persone.

Sebbene in questo periodo i rapporti tra i cognati reali siano più che tesi, come confermato anche dallo stesso Harry, Kate Middleton gli sarà per sempre debitrice. L'idea dell'ingresso segreto le sarà sembrata geniale. Chissà che un giorno, la passione per le feste e la voglia di "normalità" non li facciano tornare uniti come un tempo.