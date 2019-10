Harry ammette la distanza dal fratello: "Siamo su strade diverse al momento"

I rapporti tra i principi d'Inghilterra sono davvero ai minimi storici e ad ammetterlo è stato Harry durante un'intervista sulla rete Itv, rilasciata con sua moglie Meghan Markle. Le voci su un allontanamento dei figli di Carlo e Lady sono iniziate già prima del matrimonio con Meghan ma finora non erano mai state confermate.

“ Siamo fratelli, lo saremo sempre. Siamo sicuramente su strade diverse al momento, ma io per lui ci sarò sempre e lui ci sarà sempre per me ”, ha detto il duca del Sussex, confermando anche che non si vedono più con la stessa frequenza del passato. Questo però non dovrebbe stupire, perché sono entrambi impegnati ad assolvere gli impegni ufficiali che il loro ruolo impone e, inoltre, sono ormai tutti e due padri di famiglia, con tutti ciò che ne deriva. Nonostante si vedano meno, però, Harry afferma che l'affetto tra loro né rimasto immutato: “ Gli voglio bene con tutto il cuore. ” Stando alle parole del duca del Sussex, il loro è un normalissimo rapporto tra fratelli, non molto diverso rispetto a qualunque altro: “ La maggior parte delle cose è creata dal nulla, ma da fratelli, sapete bene, abbiamo giorni belli e giorni brutti. ”

Anche Meghan ha voluto dire la sua e, seguendo la linea tracciata dal marito, ha affermato che il primo anno di matrimonio con Harry è stato difficile, soprattutto per la pressione esercitata dai media inglesi. La duchessa del Sussex ha svelato che i suoi amici più cari le sconsigliarono di sposare il principe, proprio perché temevano la pressione che la ragazza avrebbe dovuto subire. Proprio gli attacchi subiti dalla stampa inglese, che fin dal suo ingresso nella Royal Family l'hanno quasi presa di mira, hanno causato uno stato di malessere in Meghan Markle. La donna ha sinceramente espresso il suo disappunto per aver raramente ricevuto un interessamento sincero per le sue condizioni di salute, se non da poche persone. Proprio per rilassarsi e per staccare la spina, la coppia e il piccolo Archie ha deciso di volare lontano nel periodo natalizio, concedendosi 6 settimane lontani dagli impegni ufficiali.