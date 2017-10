Kate Middleton incinta: primi accenni di pancia

Kate Middleton è incinta: inizia a vedersi la pancia. Primo evento ufficiale per la duchessa di Cambridge, a un mese dall'annuncio ufficiale della propria gravidanza.

Kate ha infatti accompagnato il consorte, il principe William, all'evento in occasione della Giornata Mondiale della Salute, che si è tenuto a Buckingham Palace. Con loro anche il principe Harry. Durante la sua apparizione, la duchessa ha indossato un abito di pizzo color carta da zucchero, ma il suo esile profilo ha rivelato una piccola e dolce curva, che attesta qualcosa di importante per il Regno Unito: l'arrivo di un nuovo erede al trono. La data presunta del parto dovrebbe essere il prossimo marzo.

Ancora non è stato rivelato il sesso del nascituro, come accadde per la principessa Charlotte e prima ancora per il principe George. Finora, Middleton è stata a riposo a causa delle forti nausee. La duchessa soffre infatti di iperemesi, un disturbo molto grave che affligge alcune donne in gravidanza. Nei casi peggiori, l'alimentazione e l'idratazione devono avvenire per via intravenosa, a causa del vomito continuo e delle conseguenti carenze alimentari.

Kate Middleton, in dolce attesa del suo terzogenito, è tuttavia apparsa sorridente e rilassata, oltre che molto elegante per l'occasione. I sudditi britannici potranno tirare un sospiro di sollievo e tornare ad attendere con ansia il nuovo nascituro Windsor. Se sarà un maschio, sarà il quarto nella linea di discendenza al trono, dopo George, ma prima di Charlotte. Se sarà una femmina, verrà al quinto posto dopo la sorellina Charlotte, ma appena prima dello zio Harry.