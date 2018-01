Loredana Lecciso: "C'è stato un allontanamento con Al Bano"

Loredana Lecciso si esprime in merito alle indiscrezioni che vorrebbero al capolinea la sua relazione con Al Bano. È accaduto ieri a Domenica Live.

Nel salotto domenicale di Barbara D'Urso, la soubrette salentina ha spiegato come non vi sia stata una rottura con il cantante, ma solo un allontanamento, come riporta Tgcom24. " In realtà nessuno ha lasciato nessuno - ha detto Lecciso - ma c’è stato effettivamente un allontanamento di certo legato anche a situazioni poco gradite a me ".

La questione è stata introdotta da un filmato, che ha ripercorso le ipotesi lanciate dalla stampa nell'ultimo mese, tuttavia Lecciso ha voluto spendere parole affettuose per il compagno. La soubrette ha infatti spiegato di aver trascorso il Natale senza i suoi figli e di essersi sentita ferita da alcune situazioni. Allo stesso modo, però, ha voluto chiarire come nel comportamento di Al Bano non vi sia stato nulla di ambiguo, sottolineando come l'artistia sia vittima dei meccanismo del gossip, preferendo però tenere per sé i sentimenti più intimi.

Al Bano e Loredana Lecciso stanno insieme da 18 anni e hanno avuto 2 figli. Negli ultimi mesi Romina Power è entrata nella vita della coppia, perché è tornata sul palco accanto al partner musicale di sempre. E l'opinione pubblica non ha potuto fare a meno di notare questa reunion, in particolare durante il concerto di Capodanno a Maratea ripreso in diretta televisiva, domandandosi se si trattasse solo di un riavvicinamento artistico.