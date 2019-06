Manu Bennett esegue l'Haka nudo in un sito UNESCO e viene denunciato

Manu Bennett, l'attore diventato famoso per aver interpretato Crisso nella serie televisiva Spartacus, è da sempre molto legato alle sue origini e alle tradizioni che ad esse lo legano. Per questo non si tira mai indietro quando si tratta di eseguire la danza tradizionale della cultura Maori, l'Haka. Lo aveva fatto di recente nel corso della sua visita in Grecia. E lo ha fatto di nuovo durante il suo viaggio in Romania, a Sarmizegetusa Regia, nel distretto di Hunedoara, vecchio centro della Dacia.

La particolarità è che, questa volta, Manu Bennett ha eseguito la danza completamente nudo all'interno di un sito riconosciuto come Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Un fan, capitato lì per caso, ha ripreso la danza dell'attore, contornato dall'eco dei tuoni. Sebbene Manu Bennett abbia sempre mostrato il massimo rispetto riguardo i luoghi da lui visitati e abbia chiesto scusa alle guardie di sicurezza che potevano essere state prese alla sprovvista dalla sua decisione, la polizia del luogo, stando quanto riportato dal sito locale Libertatea.ro, ha denunciato l'attore per atti osceni.

Nonostante Manu Bennett abbia riscontrato immediatamente l'empatia del pubblico, che ha riconosciuto la sua volontà di rendere rispetto - elemento fondamentale alla base della danza Maori messa in atto -, l'attore si è comunque dovuto scontrare con chi si è lamentato della scelta della nudità in un luogo considerato sacro nella cultura romena.

Qui il video dell'Haka:

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?