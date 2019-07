Manuel Galiano risponde stizzito alla sua ex: "Vittimismo senza senso"

Tra le sue ultime storie pubblicate su Instagram, l'ex tronista di Uomini e donne, Giulia Cavaglià, ha confermato il rumor che la vedeva da diversi giorni in crisi con il ragazzo scelto al dating-show di Maria De Filippi, Manuel Galiano. "Per tutti quelli che mi dicono 'non sembra che ci stia male', io dico che non sono una persona che ama farsi compatire, né fare pietà... ognuno ha il suo modo di esprimere le proprie cose. Io e Manuel non stiamo più insieme, per tanti motivi in realtà. Le aspettative che avevo si sono rivelate un grande flop e la persona che ho scelto si è rivelata un'altra persona", dice.

Alle parole spese da Giulia, tra le sue storie, Manuel ha risposto pubblicando sul suo profilo Instagram un messaggio sibillino, che allude a quanto dichiarato dalla sua ormai ex circa la loro storia d'amore finita.

La risposta di Manuel Galiano al "flop" annunciato da Giulia Cavaglia

“Partendo dal presupposto che questa sarà la mia prima e ultima risposta riguardante tutta questa storia- ha scritto in una nuova Instagram story Manuel Galiano- perché le guerre social non fanno parte di me, soprattutto per cose così delicate e private. "lI flop" si sarebbe preso altri tre mesi di insulti pur di copriti e comportarsi da signore nei tuoi confronti. Ma questa tua scenata di vittimismo senza senso mi ha spronato a cambiare idea”.

Le ultime dichiarazioni riportate dall'ex corteggiatore del dating-show di Maria De Filippi, chiaramente, alludono allo sfogo avuto da Giulia Cavaglià con gli internauti, dopo la loro rottura. Ora lo scontro a distanza tra i due ex sta dividendo a metà l'opinione del popolo del web.

Da una parte c'è chi si schiera con la Cavaglià perché crede al rumor lanciato dalla blogger Deianira Marzano, secondo cui Manuel avrebbe tradito Giulia durante un viaggio a Ibiza con amici. E dall'altra parte, c'è chi invece crede che Manuel sia stato mollato dall'ex tronista di punto in bianco, perché Giulia sarebbe attratta dalla vita mondana che non riscontrerebbe nella quotidianità vissuta con la persona scelta a Uomini e donne. In un commento critico destinato da un utente alla Cavaglià, si legge infatti: "Tu, non ti smentisci, Giulietta cara. Ambivi ed ambisci tuttora a gente coi soldi, che ti faccia fare la bella vita e, di certo, quel ragazzo non poteva offrirti quanto vorresti. Diciamola tutta. Inoltre, lui ha zero argomenti, mezzo ebete e tu, invece, colta e doviziosa di linguaggio. Le aspettative credo non fossero affatto alte, sin da subito. Ma ci hai provato. In fondo, il trono non ti ha offerto un granché di scelte. E credo tu sia ben consapevole di non esserti persa nulla con Manuel. Sei furbetta. Sai bene cosa vuoi".

