Manuel Galiano avvistato in lacrime all'aeroporto di Ibiza

Tutti coloro i quali si erano detti favorevoli alla scelta di Giulia Cavaglià fatta ad "Uomini e donne" dovranno, forse, ricredersi. La maggior parte del pubblico del dating-show di Maria De Filippi aveva appoggiato la Cavaglià, la quale al termine del suo trono ha scelto come suo nuovo compagno di vita Manuel Galiano e non Giulio Raselli. Giulio si è detto invece dispiaciuto per la scelta di Giulia, dichiarando di essere cambiato molto caratterialmente durante la sua frequentazione con l'ex tronista. Ma, intanto, pare che la love-story di Giulia e il ragazzo da lei scelto sia già giunta al termine.

Galiano sarebbe partito per l'isola di Ibiza, un viaggio con alcuni amici che il giovane avrebbe prenotato prima della puntata della scelta di Giulia prevista a Uomini e donne e durante il quale Manuel avrebbe tradito con un'altra ragazza l'ex tronista.

Manuel Galiano avrebbe tradito Giulia Cavaglià?

A riportare l'indiscrezione incriminata è stata la blogger Deianira Marzano, che sui social ha fatto sapere al popolo del web che Manuel sarebbe stato avvistato mentre era in atteggiamenti discutibili insieme ad un'altra ragazza, a Ibiza.

A seguito di quanto è stato riferito dalla nota blogger, è giunto un particolare dettaglio, rivelato da parte della fanpage di Manuel e Giulia su Instagram, "lebimbedigiulia.manuel", che ha riportato la testimonianza di una ragazza. La testimone a noi ignota, insieme a sua madre, hanno a quanto pare scattato una foto a Manuel, mentre quest'ultimo appariva annichilito dal dolore e in lacrime, all'aeroporto di Ibiza. Ad oggi non è stato ufficializzato nulla in merito a quanto riportato sulla presunta ex-coppia, ma in molti suppongono che l'amore tra Manuel e Giulia sia già giunto al capolinea.

