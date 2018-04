Meghan Markle e Principe Harry: ecco il trailer del film

Meghan Markle e il Principe Harry sbarcano in televisione. Non solo il 19 maggio, quando il loro matrimonio sarà trasmesso da un'emittente britannica e poi nel resto del mondo, grazie alla complessa rete dei diritti televisivi. Accadrà tutto qualche giorno prima, come riporta la Cnn.

Il 13 maggio, infatti, l’emittente statunitense Lifetime trasmetterà "Harry & Meghan: A Royal Romance”, del quale è stato rilasciato in questi giorni il trailer. Come si può vedere nel filmato, il film per la tv ripercorre tutte le tappe della fiaba reale: Harry e Meghan si incontrano, si conoscono, si innamorano, sfidano le convenzioni e naturalmente affrontano il circo mediatico.

OMG. Who's inviting me to their viewing party? pic.twitter.com/jVWQu7iYfi — Sandra Gonzalez (@TheSandraG) 5 aprile 2018

Tra le immagini del film maggiormente di impatto, che si possono trovare sui social network, c’è quella di una cena, che ritrae quattro giovani sorridenti. Si tratta di Burgess Abernathy, Laura Mitchell, Parisa Fitz-Henley e Murray Fraser che interpretano i loro relativi personaggi, cioè il Principe William, Kate Middleton, Meghan e Harry. Il regista del film è Menhaj Huda, che ha una vasta esperienza televisiva, che include anche la direzione di un episodio di “The Royals”.

In un certo senso, si può dire che Lifetime l’abbia fatto di nuovo. Nei giorni precedenti il Royal Wedding tra Kate e William andò infatti in onda "William & Kate: The Movie”. Il film su Harry e Meghan però appare molto differente e più magico, come una fiaba moderna in cui un’attrice statunitense sposa un principe. Un po’ come accadde a Grace Kelly, con la differenza che la monarchia inglese governa un territorio molto più vasto, presenta relazioni internazionali più ramificate ed è oggetto di un’attenzione mediatica maggiore rispetto al Principato di Monaco.