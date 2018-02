Principe Harry e Meghan Markle, arriva il film: ecco chi li interpreterà

Un film per la televisione racconterà una fiaba, quella dell'attrice americana e divorziata pronta a sposare un principe britannico. La storia d'amore tra il Principe Harry e Meghan Markle sarà al centro infatti di una fiction, come riporta Forbes.

Il film si intitola "Harry & Meghan: A Royal Romance” e le riprese sono cominciate questa settimana, tra Los Angeles e Vancouver. Il regista è il britannico-bangladese Menhaj Huda, che ha già girato il biopic reale "The Royals", mentre i protagonisti che interpretano Harry e Meghan sono rispettivamente il semiesordiente Murray Fraser e l'attrice di origini giamaicane Parisa Fitz-Henley, già nota al pubblico per le sue apparizioni in due serie Netflix.

Il film, prodotto dal canale Lifetime, andrà in onda a ridosso del matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle, ossia intorno al 19 maggio. Niente di nuovo per la verità: anche in occasione del matrimonio del Principe William con Kate Middleton la stessa emittente realizzò "William & Kate: The Movie", che fu trasmesso in concomitanza alle nozze reali del 2011.

Il film racconterà come Harry e Meghan si siano conosciuti e innamorati - pare grazie all'amica di famiglia del principe Violet von Westenholz - come abbiano tenuto privata la loro storia d'amore e, infine, come si siano fidanzati e presentati al mondo come futuri marito e moglie. Naturalmente, per ragioni di tempo, dalla fiction saranno escluse le scene del matrimonio: quello accadrà nella realtà e in diretta mondiale.