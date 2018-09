Meghan Markle provata dall'attacco del padre: la madre vola in Inghilterra

Meghan Markle stressata a causa delle parole del padre? È quello che sostiene l'Express, spiegando come la duchessa di Sussex abbia beneficiato della visita di una persona cara lo scorso luglio: Doria Ragland.

La mamma dell'ex attrice sarebbe volata nel Regno Unito per stare accanto alla figlia e aiutarla in un momento particolarmente duro. Ragland ha soggiornato con Meghan e il Principe Harry nella loro casa nell'Oxfordshire. Nelle scorse settimane, papà Thomas Markle ha utilizzato parole dure nei confronti della congiunta, tirando anche in ballo Lady Diana e supponendo che la Principessa Triste avrebbe mal tollerato i presunti sgarbi e silenzi della Royal Family, che l'uomo lamenta da tempo.

Quella della famiglia Markle nei confronti della celebre duchessa è ormai una battaglia che si consuma a distanza da novembre, cioè da quando è stato annunciato il fidanzamento con il Principe Harry. Se i fratellastri Samantha Grant e Thomas Markle jr hanno spesso lanciato strali contro Meghan, talvolta anche attraverso i social network, il padre Thomas senior è stato al centro di una serie di bufere mediatiche, in particolare a ridosso del Royal Wedding, quando si scoprì che aveva concordato alcuni scatti con i paparazzi. L'uomo non ha neppure preso parte alle nozze, tanto che il Principe Carlo ha accompagnato la nuora all'altare.

Intanto si moltiplicano le voci di un trasferimento di Doria Ragland a Londra. Fonti vicine alla donna dicono che sarebbe molto felice di stare accanto alla figlia e di essersi innamorata del Regno Unito, al punto di considerare questa nazione una vera e propria casa.