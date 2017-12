Meghan Markle tradita dalla sorella: "Una principessa arrivista"

È giunto come un fulmine a ciel sereno l'intervento di Samantha Markle, pronta a puntualizzare su Twitter alcune dichiarazioni rilasciate dal principe Harry. La donna è nientemeno che la sorella di Meghan Markle, futura sposa dello stesso Harry, e pare non abbia gradito le confessioni rilasciate da quest'ultimo ai microfoni di BBC Radio 4. Qualche giorno fa, il principe ha espresso la sua gioia per il primo Natale trascorso ufficialmente con l'amata, sottolineando il grande lavoro messo in atto dall'ex attrice per entrare in sintonia con tutti e il caloroso benvenuto assicurato dalla famiglia reale. Una famiglia che, stando alle dichiarazioni dell'innamorato, sarebbe quella che Meghan " non ha mai avuto ".

Parole dolci e affettuose, che hanno toccato i cuori di molti estimatori, tuttavia capaci di stimolare la reazione piccata della sorella Samantha. Quest'ultima ha sottolineato sui social come Meghan faccia già parte di una grande famiglia, un nucleo che non avrebbe mai fatto mancare all'attrice il proprio supporto. Dopo il divorzio del padre dalla madre, Doria Radlan, Meghan ha potuto contare su ben due gruppi pronti ad amarla e ad accoglierla. Nessuno ha mai voluto escludere la futura principessa: a detta della sorella - le due sono legate da parte del padre, collante dei due nuclei familiari - la giovane avrebbe mantenuto una certa distanza perché piuttosto impegnata dal suo lavoro. " In realtà ha una grande famiglia che c'è sempre stata con lei e per lei - si legge su Twitter - la nostra casa era molto normale e, quando papà e Doria hanno divorziato, abbiamo fatto in modo potesse avere due case. Nessuno è stato escluso, era semplicemente troppo occupata. Leggete il mio libro, completo di aneddoti e foto ".

Actually she has a large family who were always there with her and for her. Our household was very normal and when dad and Doria divorced, we all made it so it was like she had two houses. No one was estranged ,she was just too busy. Read my book complete with facts and photos — Samantha Markle (@SamanthaMGrant) 27 dicembre 2017

Toni combattivi per la cinquantaduenne, decisa anche ad annunciare l'uscita di un libro per rendere pubblico il legame con Meghan e il suo equilibrio familiare. Lascia però perplessi il titolo - "The Diary of Princess Pushy's Sister", ovvero "Il diario della sorella della Principessa Arrivista", che non appare lusinghiero e neppure affettuoso. Secondo le parole dell'autrice, Meghan avrebbe da sempre sognato di sposare un principe, identificando in Harry l'obiettivo finale per concretizzare i suoi desideri. Nulla sarebbe stato lasciato al caso, in particolare per ciò che concerne la sua immagine mediatica.