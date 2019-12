Il Natale di Emma Marrone: "Ceno dai miei e poi vado in chiesa"

I Lunatici di Rai Radio 2 non si sono fermati nemmeno nella notte di Natale e così, puntuali come sempre, a mezzanotte e mezza hanno salutato i loro radioascoltatori. Hanno tenuto compagnia nella alle persone sole, a chi era in viaggio e a chi, nonostante il Natale, stava comunque lavorando. Hanno traghettato il popolo della notte fino all'alba e hanno avuto ospiti importanti, che hanno voluto dare il loro augurio in diretta a tutti quelli in ascolto. Tra loro c'è stata Emma Marrone, la cantante salentina che ha voluto essere presente anche in quest'occasione.

Sincera, schietta e senza filtri come sempre, Emma Marrone ha raccontato come vive lei la Vigilia di Natale. Anche la cantante salentina la trascorre in famiglia, perché certe abitudini non devono mai cambiare nemmeno quando si raggiungono fama e successo. Da questo punto di vista Emma Marrone ha sempre dimostrato di avere i piedi per terra e un grande attaccamento alle sue origini e così, nella notte di Natale, è tornata nel suo paese d'origine per farsi avvolgere dall'amore degli affetti più cari. " Mi viene in mente sempre la stessa cosa, la faccio da 35 anni. Ceno dai miei, cena leggera. Poi vado alla messa di Natale con la mia famiglia alla chiesa del paese e dopo la messa vado al baretto della piazzetta e resto lì fino alle quattro del mattino a bere una bottiglia di vino ", ha detto la cantante e nel suo racconto si possono rispecchiare tanti giovani della sua generazione.