Emma Marrone in vacanza nel suo Salento per ritemprarsi

La cantante Emma Marrone dopo una stagione musicale ricca di appuntamenti e concerti ha deciso di staccare dal lavoro per ricaricarsi. Per rilassarsi la Marrone si è concessa una vacanza nel caldo e assolato sud, approdando nel suo Salento. Emma Marrone, giovane cantante salita alla ribalta grazia al talent show musicale Amici di Maria De Filippi, ha raggiunto negli ultimi annii l'agognato successo. In pochi anni ha bruciato le tappe nel mondo della musica, giungendo nel 2012 alla vittoria del Festival di Sanremo. Una donna verace e un'artista determinata, dotata di una forte personalità, una virtù che traspare dai testi delle sue canzoni. La vita della Marrone è stata stravolta dall'enorme successo ottenuto che le è costato in termini di perdita di serenità interiore. Inoltre, negli ultimi mesi Emma ha lavorato molto, e presenziato a numerosi appuntamenti musicali. Tra gli ultimi impegni importanti della Marrone c'è stata la partecipazione al concerto dei 30 Seconds to Mars, in cui ha duettato con Jared Leto.

Dopo tutta questa sfilza di impegni, Emma Marrone ha deciso di concedersi una meritata vacanza, prediligendo come meta il Salento, sua terra natia. La cantante è felicissima di ritornare alla sue vecchie abitudini e di rivedere i paesaggi bucolici meravigliosi dell'hinterland leccese, e il suo mare cristallino. Ma soprattutto Emma ha potuto riabbracciare la sua amata famiglia, con la quale trascorre poco tempo insieme a causa dell sua vita girovaga da artista. Emma è altresì gioiosa perché può incontrare i suo amici, quelli veri, sinceri e sempre fedeli, con i quali può essere se stessa e divertirsi. La Marrone è serena poiché crede di aver fatto la scelta opportuna recandosi in Puglia. Dopo il periodo stressante seguito alle polemiche sul caso politico della nave della Ong in cui è rimasta involontariamente invischiata per aver preso le difese del suo capitano, era necessario per lei un momento di pausa e di relax.