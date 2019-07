"Ora Victor entra a far parte della mia famiglia". Le parole di Tiziano Ferro dopo il matrimonio a sorpresa

La notizia del matrimonio di Tiziano Ferro arriva a sorpresa e, un’ora dopo l’annuncio ufficiale, ecco che spunta anche la prima foto social del cantante insieme al neo-marito. Le prime dichiarazioni sull’evento sono state riportate da Vanity Fair, e in una breve intervista, l’artista racconta tutta la sua contentezza per il momento tanto atteso.

"Oggi Victor entra a far parte della mia famiglia – rivela Tiziano Ferro -. Il matrimonio è una cosa sconvolgente." Si sono sposati al tramonto, in segreto, in una villa a Sabaudia, circondati solo da pochi amici intimi e, per la prima volta, l’artista presenta il suo compagno ai media. Ha 54 anni, si chiama Victor ed è originario di Los Angeles. Sono legati da tre anni, e in Italia hanno riconosciuto il loro amore con una cerimonia civile anche se la coppia a Los Angeles è legalmente sposata dallo scorso 25 giugno. "Questa è una verità che non posso più tacere. Nel discorso che ho fatto alla cerimonia, mi sono sentito in dovere di ringraziare tutte le persone che hanno condiviso con me questo momento. In primis i miei genitori". Secondo le ultime indiscrezioni, Ferro e Victor avrebbero devoluto i regali del matrimonio americano a un’associazione che fornisce assistenza ai cani, mentre quelli dell’unione civile italiana sono andati al reparto oncologico dell’ospedale di Latina.

La foto dei due sposi che mettono in mostra le fedi è già virale su tutti i social.