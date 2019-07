Tiziano Ferro sposo in grande segreto a Sabaudia

La notizia è dell’ultimo minuto ed è trapelata su Dagospia. A quanto pare Tiziano Ferro si sarebbe sposato in grande segreto con il suo compagno. La cerimonia si sarebbe svolta in una villa di Sabaudia lontano da occhi indiscreti. Il celebre cantante italiano, in procinto di partire per un nuovo tour negli stadi italiani, ufficializza la sua unione con Victor dopo un lungo periodo di convivenza.

Da tempo non vive più in Italia. Tiziano Ferro infatti vive a Los Angeles insieme al suo compagno, che di anni ne ha 50 anni, e da sempre è stato molto riservato sulla vita di coppia. Tutto questo non ha influito sulla sua vita da cantante che è stata molto soddisfacente. Dalle poche notizie che sono trapelate in rete, la cerimonia si sarebbe svolta sabato 14 luglio, alle ore 18, di fronte a 40 amici stretti per un matrimonio blindatissimo. Sui social e le pagine ufficiali tutto tace, né tanto meno i fan dell’artista hanno condiviso o postato qualche pettegolezzo. Non resta che attendere ulteriori dettagli sul grande evento.

Tiziano Ferro solo qualche anno fa è uscito allo scoperto come omosessuale, anche se le voci sono cominciate a circolare fin dall’inizio della sua carriera. Poche sono le notizie di Victor. Nessun dei rumor che si leggono in rete sono stati mai confermati. Tiziano Ferro ha all’attivo tour di grande successo e album in cima alle classiche. Ad oggi è uno degli artisti più amati dalle donne e dai giovanissimi, forse ancor di più nonostante la sua diversità.