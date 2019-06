"Grazie La7". Il futuro di Giletti è un mistero

Ci risiamo. Se ne va o resta. Resta o se ne va. Da tempo Massimo Giletti (nella foto) ci ha abituati a dibattere sui suoi passaggi da una televisione all'altra. Ora il quesito è: rimanere a La7, nella tv di Cairo che lo ha accolto dopo l'uscita dalla Tv di Stato allora controllata dai renziani o tornare nella Rai ora sovranista? Il dibattito lo alimenta il presentatore medesimo. Ieri sera a Non è l'Arena ha prima annunciato che avrebbe detto qualcosa sul suo futuro. Poi ha spiegato che non ha ancora deciso, ma che a La7 si è trovato molto bene con tanto di ringraziamenti all'editore Cairo.

Insomma, non è ancora chiaro dove vedremo Giletti a settembre. Da una parte il giornalista è tentato di ritornare in Rai, la tv dove è nato e dove ha costruito tutta la sua carriera e che ha abbandonato a malincuore quando la sua Arena è stata chiusa perché giudicata fuori linea, troppo aggressiva e populista dall'allora dirigenza di Mario Orfeo. Ora a viale Mazzini troverebbe un clima e un'accoglienza molto più favorevole al suo modo di fare tv e al suo tipo di giornalismo. Per tornare, però, dovrebbe rinunciare a una parte del cachet che guadagnerebbe a La7, visto che gli stipendi pubblici sono calmierati. Insomma, con l'annuncio di ieri sera Giletti fa intendere che sta rilanciando sul prezzo per strappare qualcosa di più a Cairo, che lotta come un mastino per risparmiare anche pochi euro, o che sta salutando prima di varcare di nuovo i cancelli di viale Mazzini. Nell'ultimo caso si aprirebbe una partita ancora più complicata. Giletti vorrebbe mantenere la collocazione alla domenica sera, magari intitolando il programma L'Arena come era fino a due anni fa. Ma quella serata è appaltata a Fabio Fazio, che ha accettato di traslocare su Raidue dopo «l'editto bulgaro» di Salvini. Tra i due a spuntarla dovrebbe essere il primo, che gode dei favori dell'attuale dirigenza, ma si aprirebbe un altro fronte. Si vedrà... intanto aspettiamo che sveli il mistero da lui stesso creato e annunci il suo destino.