La regina Elisabetta abdicherà entro fine anno?

La Regina Elisabetta II è pronta a ritirarsi? L'eventualità appare ai bookmaker britannici tutt'altro che remota, dato che la danno a 3 a 1 entro la fine del 2018, come riporta l'Express. La ragione del presunto ritiro della sovrana è da ricercarsi nella voglia e nel bisogno di trascorrere più tempo con la sua famiglia, che si sta arricchendo di nuovi piccolissimi membri. Di recente è infatti nato il Principe Louis, ma quest'anno nascerà anche un altro pronipote, il figlio di Zara Tindall. Ma Elisabetta lascerà davvero la Corona per fare la nonna? La questione è controversa.

Capita spesso che esperti e sudditi inglesi scommettino sull'abdicazione, che però rappresenta un argomento scabroso per la Royal Family, da quando il Re Edoardo VIII - lo zio di Elisabetta - abdicò in nome dell'amore per Wallis Simpson, divorziata americana che scandalizzò il Regno Unito. I tempi sono cambiati e una divorziata ha oggi sposato l'erede al trono - ovvero Camilla Parker Bowles e il Principe Carlo - mentre un'altra si unirà a breve con un ammirato membro della famiglia reale: Meghan Markle con il Principe Harry. Tuttavia la Regina, al compimento del suo ventunesimo compleanno, ha promesso implicitamente di non voler abdicare mai.

C'è però da aggiungere che un anno fa il consorte, il Principe Filippo di Edimburgo, si è riservato di non partecipare a tutti gli obblighi della Corona, per cause anagrafiche: Filippo, il quale ha 96 anni, non è però il sovrano del Regno Unito, a differenza di Elisabetta. Da tempo si parla di una regola che la Regina vorrebbe far approvare, che stabilisce che, al compimento del novantacinquesimo anno d'età, i poteri debbano passare al primo erede nella linea di successione.