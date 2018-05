Regina Elisabetta: volo in elicottero per conoscere Louis

Ogni bisnonna è in trepidazione quando nasce un nuovo pronipotino e la Regina Elisabetta II - il capo della monarchia costituzionale più antica al mondo - non fa differenza.

Per questa ragione, per lei è stato predisposto un volo per l'incontro con il Principe Louis, il terzogenito del Principe William e Kate Middleton, nato solo 8 giorni fa. L'anziana sovrana è stata così portata dal castello di Windsor a Kensington Palace con un elicottero mentre il marito, il Principe Filippo di Edimburgo, dovrà attendere. Una fonte ha rivelato, come riporta Vanity Fair, quanto la regina non vedesse l'ora di conoscere il Royal Baby, il suo sesto pronipote. Elisabetta II ha anche portato dei fiori accuratamente scelti per la neomamma, la duchessa di Cambridge.

William e Kate sperano di potersi recare a Windsor in questo fine settimana, per mostrare il neonato a nonno Filippo, attualmente in convalescenza dopo l'operazione al fianco. L'uomo sta affrontando infatti un difficile percorso riabilitativo, reso ancor più complicato dalla sua età: 96 anni. Questa sarebbe la ragione, secondo alcune fonti inglesi, che ha spinto il Principe Harry a sposare Meghan Markle al più presto: vuole che ci sia anche il nonno a vederlo coronare il proprio sogno d'amore. Il Principe Filippo, dal canto suo, si sta impegnando moltissimo: vuole a tutti i costi fare il suo ingresso nella St. George's Chapel il 19 maggio accanto alla Regina.

Intanto gli altri membri della Royal Family sono stati ieri ugualmente impegnati per un evento non trascurabile: il compleanno della Principessa Charlotte, che ora ha 3 anni.