La Regina ha tolto ai Sussex il titolo nobiliare?

La Regina Elisabetta al termine del vertice familiare di due ore e mezzo tenutosi a Sandringham con il Principe Harry per discutere i termini della Meghexit, alla presenza del padre, il Principe Carlo e del fratello, il Principe William, ha rilasciato una dichiarazione stampa ufficiale subito diffusa dai media di tutto il mondo. Se ad una prima lettura la Sovrana pare accettare di buon grado che Harry e Meghan vadano per la loro strada, pur dicendosi dispiaciuta per questa loro decisione, è forse tra le righe che bisogna leggere per capire quello che è davvero successo a Sandringham in un vertice che non si è del tutto concluso.

Nuove decisioni, infatti, come si legge nella chiosa del comunicato della Regina, saranno prese nei prossimi giorni, dato che le dimissioni da reale senior sono una questione delicata con tanti punti da considerare. In attesa di scoprire quali siano questi nuovi accordi ancora da raggiungere tra la coppia ribelle e la monarchia inglese, la nota stampa della Regina viene passata ai raggi x dai media di tutto il mondo che cercano di capire cos’altro la Sovrana abbia voluto comunicare al mondo in modo non esplicito, ma decisamente sottile. E mentre sono tutti a caccia di indizi, scandagliando parola per parola lo scarno comunicato, è il Daily Mirror a sottolineare che " la cosa più notevole della dichiarazione rilasciata dalla Regina è che in tutto il documento si riferisce a loro solo come "Harry e Meghan" e non usa mai alcun titolo reale davanti ai loro nomi. Non si legge mai la parola Duchi del Sussex. Nè si parla di Altezze Reali. E questo potrebbe essere un grande indizio per il futuro da common dei due ".

Secondo il tabloid i due potrebbero aver perso il titolo "Sussex" per impedire loro di farne un uso commerciale com’era nei loro piani, avendolo registrato il brand "Sussex Royal" per più di mille tipologie di prodotti." Gli inglesi, d’altronde – nota il tabloid – l’avevano preteso a gran voce che i due fossero spogliati del titolo nobiliare, dato che volevano godere del privilegio di essere dei reali senza doverne sopportare obblighi e responsabilità e non intendevano mantenerli più con le loro tasse, come già si lamentano di dover fare i cittadini canadesi se saranno costretti a pagare per la sicurezza di Harry, Meghan e Archie, facendo parte del Commonwealth ”.