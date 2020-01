La regina "benedice" la fuga di Harry e Meghan: "Sì, alla vostra nuova vita"

Oggi era il giorno più atteso per la monarchia inglese che nella residenza di Sandringham doveva decidere il futuro dei duchi del Sussex. Il principe Harry ha presenziato al vertice di famiglia imposto dalla regina Elisabetta II, mentre Meghan Markle è intervenuta in videoconferenza dal Canada, dove è tornata per stare insieme al figlio. Il vertice si è concluso poco prima delle 18 e il sentimento sembra positivo.

Nella tenuta reale, oltre alla regina e al principe Harry, c'erano gli altri due membri senior della famiglia Windsor: il principe William e il principe Carlo, futuri successori al trono del Regno Unito. Ma non il principe Filippo. Al termine dell'incontro, Buckingham Palace ha rilasciato una nota ufficiale, scritta in nome e per conto della Regina Elisabetta II. " Oggi la mia famiglia ha avuto una discussione molto costruttiva sul futuro di mio nipote e della sua famiglia ", si legge nell'incipit della comunicazione reale. "Io e la mia famiglia supportiamo il desiderio di Harry e Meghan di creare una nuova vita come giovane famiglia. Sebbene noi avremo preferito che loro rimanessero a lavorare a tempo pieno come membri della Famiglia Reale, rispettiamo e capiamo il loro desiderio di vivere con maggiore indipendenza, restando una parte preziosa della mia famiglia ", continua la nota della regina, che si mostra comprensiva e accogliente nei confronti di Harry.

Tutte le polemiche che hanno infiammato nei giorni scorsi l'opinione pubblica inglese e internazionale, quindi, pare vengano completamente annullate da queste parole di apertura da parte di Elisabetta II. Nel suo comunicato, infatti, Buckingham Palace ha chiarito che Harry e Meghan non vogliono più fare affidamento ai fondi pubblici nella loro nuova vita. Una rassicurazione per quanti hanno ipotizzato che i duchi del Sussex, nonostante l'allontanamento dalla famiglia, volessero ancora usufruire dei benefit reali.