Romina Power a Domenica In: "Amo ancora Al Bano"

Tutto finito? Polemiche chiuse? No. Romina Power rincara la dose e dopo le parole di Al Bano che l'ha definita come una "sorella", la cantante torna alla carica: "Non è finito l'amore". Parole chiare che nel salotto di Domeica In tornano a far sognare i fan. Durante l'intrevista con Cristina Parodi, la cantante non nasconde i suoi sentimenti per l'ex marito e così non usa giri di parole: "Non finirà mai secondo me con Al Bano. Ora mi sono data la zappa sui piedi perché nessun pretendente si farà più avanti". Insomma Romina non vuole rinunciare a quel sentimento che da decenni ormai la lega al cantante. Nelle ultime settimane proprio alcune sue dichiarazioni in questo senso avevano fatto discutere. E così lo stesso Al Bano è intervenuto per frenare le parole della Power: "Io e Romina adesso siamo come un fratello e una sorella".



Ma le cose a quanto pare non stanno così per l'ex moglie. Durante il concerto di Capodanno la cantante, in un fuori onda, rivolgendosi ad Al Bano ha detto: "Stavi venendo da me per baciarmi?". Un episodio, anche questo, che nuovamente riacceso le scintille del gossip. Chissà cosa risponderà a Romina l'attuale compagna di Al Bano, Loredana Lecciso...