Sabrina Salerno incanta con il suo lato b

Sabrina Salerno è uno dei simboli degli anni Ottanta. La sua sensualità dirompente ha segnato il mondo della musica e non solo, tanto che per lunghissimi anni è stata una delle donne più desiderate del nostro Paese. Oggi che ha superato i cinquant'anni dimostra di non temere la concorrenza con le sue colleghe più giovani e su Instagram regala scatti mozzafiato.

Per Sabrina Salerno il tempo sembra essersi fermato ai rigogliosi anni Ottanta/Novanta, quando in coppia con Jo Squillo impazzava nelle radio al grido di “ siamo donne, oltre alle gambe c'è di più. ” Le sue foto sexy hanno fatto innamorare intere generazione di italiani e tutt'oggi segnano le nuove generazioni perché Sabrina Salerno sembra aver trovato l'elisir di eterna giovinezza. L'ultima foto ha fatto ben più di una “vittima” tra i suoi seguaci, ammaliati dalla bellezza dell'immagine ma soprattutto dai dettagli che vi si possono scorgere, a partire dal lato b, che è ben più di un dettaglio in questo scatto.

Sabrina Salerno ha voluto condividere con i suoi seguaci lo scatto tratto da uno shoting recente, in cui la cantante ha voluto divertirsi con il fotografo per realizzare qualche immagine sensuale e seducente come negli anni Ottanta. La location degli scatti è il mare dove, senza tanti complimenti, la cantante si è immersa senza indossare il costume. Con solo un tanga in pizzo nero e una camicia bianca bagnata (rigorosamente senza reggiseno) Sabrina Salerno ha regalato splendide visioni sulle sue curve. Inutile dire che i fan della cantante e showgirl hanno apprezzato la sua scelta, non solo quelli italiani. Sono molti i commenti in lingua straniera presenti sotto il post di Sabrina Salerno ma tutti sono concordi nel dire che a cinquant'anni è ancora una bellissima donna, se non di più.