Samantha Markle insulta pesantemente Meghan su Twitter

Meghan Markle è ancora una volta oggetto di critiche da parte della famiglia paterna. Torna infatti a parlare dell'ex attrice la sorellastra Samantha Grant, che ha ricominciato a farsi chiamare Markle, con il cognome da nubile, dopo il fidanzamento di Meghan con il Principe Harry.

Come racconta il Daily Mail, Samantha ha definito Meghan " ducha** ", un insulto intraducibile che storpia il termine «duchess» ossia duchessa. L'ex attrice di "Suits" è infatti attualmente la duchessa di Sussex. Secondo la sorellastra, Meghan " dovrebbe essere umana con il padre " e " inchinarsi a lui ". La duchessa pare non abbia contatti con il padre Thomas Markle da tempo, a seguito di scandali e accuse che si sono susseguiti in questi mesi e che hanno coinvolto, loro malgrado, anche molti membri della Royal Family.

I Markle in questo periodo hanno infatti criticato o nominato come termini di paragone membri in vita o defunti tra i Royals e i loro congiunti: Kate Middleton e la sua famiglia, Camilla Parker Bowles, Lady Diana e lo stesso Principe Harry, oltre alla Regina Elisabetta II, divenuta oggetto di appelli alla pacificazione.

Samantha Grant ha inoltre aggiunto una frase che poi ha rettificato con altri tweet: " Voglio rovinare il suo matrimonio " ha scritto riferendosi alla sorellastra, spiegando poi di aver dimenticato la negazione nel verbo. Tra le nuove critiche rivolte a Meghan dei paragoni con il presidente Usa Donald Trump e la presunta rottura dei rapporti tra la duchessa e l'amica di infanzia Ninaki Priddy, che fu damigella d'onore alle sue prime nozze. Priddy ha parlato volentieri con la stampa prima del Royal Wedding, ma non ha usato termini lusinghieri nei confronti dell'ex amica, per via della fine del primo matrimonio con il produttore Trevor Engelson.