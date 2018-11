Sarah Ferguson: "Lady D. era la mia amica del cuore"

È sempre stata una donna schiva, difficilmente la vita di Sarah Ferguson è finita tra scandali e intrighi di corte. Solo recentemente, dopo 20 anni di silenzio, si è rivelata in un’intervista che ha rilasciato al Daily Mail. Ha parlato della sua vita da divorziata e, come al solito, si è aperto il capitolo Lady Diana. E proprio le sue dichiarazioni in merito hanno destato più scalpore.

“ Più spesso ho rivolto il ricordo ad amici e parenti che ho perso negli ultimi anni ” afferma Sarah Ferguson, “ eppure soffro ancora per la perdita di Diana. Mi manca la sua verve e la sua risata che echeggiava per tutto il palazzo ” continua. “ Eravamo molte legate, eravamo come due sorelle. Era la mia amica del cuore, la persona più divertente che abbia mai conosciuto .” La Ferguson ha solo parole di elogio se pensa alla principessa triste. “ Abbiamo riso e ci siamo godute la vita. Avrebbe amato le spose dei suoi figli .”