La scelta di Giulia Cavaglia è Manuel Galian

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa con la scelta di Giulia Cavaglia, che ha deciso di iniziare a frequentare Manuel Galiano lontano dalle telecamere ed iniziare con lui una storia d’amore.

La tronista, che ha prima rivestito i panni di corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, ha ottenuto la poltrona rossa dopo essere stata la non scelta dell’attuale fidanzato di Claudia Dionigi. Fin da subito, la giovane torinese ha trovato in Manuel un ottimo complice e un perfetto partner, almeno fino all’arrivo in studio di Giulio Raselli. Il feeling con quest’ultimo ha rotto la magia che si era creata con Galiano e, fino all’ultimo momento, molti hanno pensato che la scelta della tronista potesse ricadere proprio su di lui.