Striscia, Tapiro per la Gregoraci: "Vitalizio? Ci vogliamo bene..."

Elisabetta Gregoraci, dopo la separazione con Flavio Briatore, rompe il silenzio e lo fa in tv davanti alle telecamere di Striscia. Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d'oro alla showgirl e così sono state inevitabili le domande su quanto accaduto nelle ultime settimane. La Gregoraci non si è sottratta all'intervista e ha risposto con serenità. La domanda più spinosa Staffelli l'ha fatta in modo netto e chiari: "Il vitazlizio che dovrà darle Briatore?".



La showgirl ha reagito in modo chiaro: "I giornali scrivono tante stupidaggini. L’unica cosa vera è che la nostra è stata una separazione consensuale, perché io e Flavio abbiamo un ottimo rapporto e ci vogliamo un sacco di bene". Insomma da Montecarlo la Gregoraci riparte e si mette alle spalle queste settimane che l'hanno vista al centro del gossip. Poi ha anche parlato delle voci che parlano di un'altra storia per la showgirl. La stessa Gregoraci ha voluto chiarire che in questo momento non c'è nessun fidanzato nella sua vita e enssun spasimante. E così dopo aver risposto a Staffelli la showgirl calabrese ha stretto tra le mani il tapiro e di fatto è tornata nella sua casa di Montecarlo. Per lei parte una nuova vita senza il suo Falvio che l'ha accompagnata in questi anni.