Temptation Island: rivelate le 6 coppie. Ma è giallo sulla data di inizio

Il docu-reality sui tradimenti atteso per l'estate 2019, Temptation Island, potrebbe slittare a data da destinarsi: nel palinsesto di "Publitalia" (la società di raccolta pubblicitaria per le reti Mediaset) il format condotto da Filippo Bisciglia non sarebbe al momento previsto per il prossimo 17 giugno, come previsto.

Intanto, sono state rese note le 6 coppie che parteciperanno al gioco dell'isola delle tentazioni, per mettere in discussione il loro amore.

Le nuove coppie di Temptation Island

Nunzia e Arcangelo metteranno in gioco i loro sentimenti, perché lei teme che il suo ragazzo sia particolarmente instabile;

Cristina Incorvaia e David Scarantino, reduci dal Trono Over di Uomini e donne, potrebbero essere giunti al capolinea della loro relazione, in quanto lei suppone che lui non sia l'uomo giusto;

Ilaria e Massimo partecipano al gioco dell'isola dei tradimenti, perché lei ritiene che il suo lui non sia pronto per mettere su famiglia;

Sabrina e Nicola sarebbero sull'orlo di una crisi d'amore per le insicurezze di lei, che ha svelato di “avere qualche anno in più” rispetto al suo compagno, particolare a cui non era avvezza nelle precedenti relazioni;

Jessica e Andrea sarebbero in crisi, dopo il rinvio del loro matrimonio – a data da destinarsi – per via di una decisione presa da lei;

Katia Fanelli e Vittorio Collina sono residenti a Rimini. L’uomo ha palesato di voler partecipare al reality perchè crede che l’amore che Katia prova per lui sia minore rispetto al suo. La fidanzata, dal canto suo, si è presentata come "uno spirito libero".

#TemptationIsland 2019: video presentazione Nunzia e Arcangelo pic.twitter.com/jfWHEK255S — Roberto Mallò (@robymallo) 9 giugno 2019

#TemptationIsland 2019: video presentazione David Scarantino e Cristina Incorvaia pic.twitter.com/G322ozcvLZ — Roberto Mallò (@robymallo) 9 giugno 2019

#TemptationIsland 2019: video presentazione Ilaria e Massimo pic.twitter.com/58AnKXzkIp — Roberto Mallò (@robymallo) 7 giugno 2019

#TemptationIsland 2019: video presentazione di Nicola e Sabrina pic.twitter.com/h6z64tMiG5 — Roberto Mallò (@robymallo) 7 giugno 2019

#TemptationIsland 2019: video presentazione Jessica e Andrea pic.twitter.com/eqN7R7Frdb — Roberto Mallò (@robymallo) 7 giugno 2019