Tony Effe gioca con 55mila euro: "Mi annoio". È polemica

Il trapper della Dark Polo Gang, Tony Effe, ha scatenato una vera e propria polemica in rete a causa di un suo gioco assai particolare: fare canestro usando un mazzo di banconote pari a 55mila euro al posto della palla.

Non è la prima volta che Tony Effe mette in mostra le sue ricchezze e, dopo aver documentato su Instagram la lauta mancia – ben 100 euro - sganciata ad un riders che gli aveva portato del cibo a casa, il trapper torna a far discutere per questo modo di giocare assai particolare. “ 55mila euro: vai in banca, prelevali...e fai canestro! ”, ha esordito lui in alcune story dove si mostrava con una mazzetta di soldi alla mano e intento a fare centro utilizzando un vaso di vetro poggiato per terra.