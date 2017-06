Wind Music Awards, Vanessa Incontrada scherza sul suo aspetto fisico

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata dei Wind Music Awards e tra un'esibizione e l'altra Vanessa Incontrada ha colto l'occasione di rispondere agli attacchi delle ultime ore.

Dopo la prima puntata dei Wind Music Awards, infatti, Vanessa Incontrada è stata presa di mira per il suo aspetto fisico. Alcuni utenti in rete l'hanno accusata di essere "ingrassata in maniera spropositata" dalla sua ultima apparizione in pubblico. E così sono iniziati gli insulti e le critiche che si sono fatti talmente tanto pesanti che Selvaggia Lucarelli è intervenuta in prima persona per difendere la conduttrice.

Tutto questo è successo prima della seconda serata dei Wind Music Awards andata in onda ieri sera, martedì 6 giugno. Ieri sera, invece, Vanessa Incontrada, durante uno scambio di battute con Il Volo è tornata sul tema e, con l'autoironia che da sempre la contraddistingue, ha risposto alle accuse.

Dopo l'esibizione dei tre tenori, infatti, la conduttrice ha domandato se nella loro vita frenetica riescano a trovare qualche minuto per riposarsi. "Non vi fermate mai?", chiede scherzando la Incontrada a Il Volo. Subito i cantanti ribattono: "Sì, a mangiare un piatto di pasta". Ma appena vengono pronunciate queste parole, la conduttrice blocca tutti e con un "non parlate a me di cibo" sembra rispondere (con assoluta ironia) alle accuse degli ultimi giorni.