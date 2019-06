Balotelli si allena a Castel Mella: il suo nuovo bolide non passa inosservato

Mario Balotelli, nel mese di gennaio, è passato dal Nizza ai rivali dell'Olimpique Marsiglia. La voglia di Supermario, però, sarebbe quello di tornare in Italia ma c'è prima da trovare una squadra disposta a dargli fiducia. Tanti club si sono interessati all'ex attaccante di Inter, Milan, Liverpool e Manchester City con il Parma che vuole il colpo ad effetto per rinforzare notevolmente il suo attacco. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, prossimamente è previsto un incontro tra il direttore sportivo dei ducali Faggiano e il suo agente Mino Raiola, per capire la fattibilità dell'affare.

Balotelli, dunque, potrebbe presto far ritorno in Italia per due ragioni: la voglia di tornare a casa ma soprattutto per mettersi in mostra in Serie A anche in ottica nazionale con Roberto Mancini, suo grande sponsor e mentore, che l'ha snobbato nelle recenti convocazioni azzurre suscitando rabbia e fastidio nel 28enne nato a Palermo. Nel frattempo, però, Supermario continua a tenersi in forma allenandosi presso il centro sportivo di Castel Mella a Brescia. L'ex canterano dell'Inter si è recato presso il campo di allenamento con un bolide davvero da urlo, di colore nero, che non è passato di certo inosservato ai suoi tanti fan e seguaci.