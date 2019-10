Inter, Conte vuole più qualità: Rakitic e Matic nel mirino

L'Inter di Antonio Conte ha disputato una prova di carattere sul campo, sempre ostico per i colori nerazzurri, del Sassuolo di Roberto De Zerbi e ha vinto per 4-3 con il brivido finale e con gli ultimi 20 minuti in apnea. Con Stefano Sensi infortunato e con Borja Valero in uscita per gennaio urge tornare sul mercato per rinforzare la linea mediana che avrà bisogno di qualità e quantità per competere fino alla fine contro la Juventus.

Giuseppe Marotta, prima della partita contro il Sassuolo, era stato chiaro ai microfoni di Dazn per quanto riguarda il reparto offensivo e la suggestione Zlatan Ibrahimovic: "Quando tornerà Sanchez, il reparto offensivo resterà invariato" . Conte era stato ancora più esaustivo in conferenza stampa il giorno precedente: "Ibra a gennaio? Sarebbe una mancanza di rispetto per i miei giocatori parlare di altri calciatori".

La verità è che qualcosa si muoverà nel mercato di riparazione con i nomi di Ibrahimovic e Giroud sempre attuali dato che manca un'altra punta di peso per dare fiato a Romelu Lukaku. L'attacco, però, è il reparto che preoccupa meno il tecnico salentino che vuole invece rinforzi in mezzo al campo per lottare per lo scudetto ad armi quasi pari con la Juventus. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i nomi caldi in casa Inter sono quelli di Ivan Rakitic poco impiegato da Valverde e scontento a Barcellona e quello del serbo del Manchester United Nemanja Matic.

Questi due giocatori, esperti e navigati, porterebbero sicuramente qualità e quantità ad un reparto che già annovera calciatori del calibro di Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Stefano Sensi. In uscita quasi sicuramente Borja Valero e magari uno tra Matias Vecino e Roberto Gagliardini anche se Antonio Conte crede molto nell'ex calciatore dell'Atalanta. L'uruguaiano, invece, dovrà tornare sui livelli delle due stagioni passate con i suoi gol decisivi per tenersi stretto il posto e per non rischiare la cessione a gennaio. La sfida di mercoledì sera contro il Borussia Dortmund potrebbe essere la prima occasione giusta per l'ex Fiorentina e Cagliari per dimostrare di poter essere ancora decisivo per le sorti dell'Inter e questo a prescindere da eventuali arrivi nel mercato di riparazione.

