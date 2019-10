L'Inter risponde alla Juventus: i nerazzurri vincono 3-4 contro il Sassuolo

L'Inter gioca una buona partita contro il Sassuolo, a tratti domina l'avversario ma allla fine vince solo con un gol di scarto per 3-4 espugnando così il Mapei Stadium. Primo tempo a forti tinte nerazzurre con Lautaro Martinez incontenibile e imprendibile per i difensori. L'argentino sblocca il risultato al secondo minuto, Berardi pareggia con un best gol al 16', il Toro segna il 2-1 ma l'arbitro annulla per fallo di Lukaku che sigla le altre due reti tra il 38' e il 45', la seconda su rigore. Nella ripresa l'Inter sfiora più volte il gol che arriva ancora su rigore al 70' con Lautaro che sembra aver chiuso i giochi. I nerazzurri però si rilassano troppo e incassano il gol di Djuricic e Boga tra il 74' e l'82' e soffrono fino al 95' pur senza più subire tiri in porta. Con questo successo prezioso l'Inter sale a quota 21 punti, a meno uno dalla Juventus di Sarri ma Conte non sarà soddisfatto di quanto visto nell'ultimo scorcio di partita.

Primo tempo frizzante e divertente al Mapei Stadium con l'Inter che passa in vantaggio dopo un minuto con Lautaro Martinez che riceve palla da Gagliardini e piazza un destro imparabile per Consigli. Lautaro si divora il 2-0 sette minuti dopo e al 16' Berardi segna un gran gol di destro ad incrociare che non lascia scampo ad Handanovic. L'Inter segna il 2-1 al 27' con Lautaro ma l'arbitro annulla per un presunto fallo di Lukaku su Peluso. Caputo segna al 33' ma è in posizione di fuorigioco e Giacomelli annulla. Al 38' de Vrij serve un gran pallone a Lukaku che controlla, si gira e di destro segna il 2-1. Brozovic ci prova su punizione al 42' ma la palla termina fuori di poco. Al 45' Marlon fa fallo da rigore su Lautaro e dal dischetto Lukaku non sbaglia.

Nella ripresa l'Inter continua a mettere alle corde il Sassuolo con Consigli che si esibisce in due parate su Candreva e Lautaro Martinez. Al 60' Caputo dal nulla prova a far male e il suo tiro termina fuori di un soffio, mentre al 64' ci prova Traorè con un mancino al veleno: blocca Handanovic. Muldur commette un fallo da rigore ingenuo su Barella al 69' e dal dischetto Lautaro fa ancora secco Consigli. Il Sassuolo accorcia al 74' con il gol di Djuricic che fa secco Handanovic su assist di Caputo. Boga segna il gol del 3-4 all'82 con un grande slalom salta tre uomini e poi la mette in rete.

Il tabellino

Sassuolo: Consigli, Muldur (77' Toljan), Marlon, Peluso, Tripaldelli, Duncan, Magnanelli, Obiang (52' Boga), Traorè (68' Djuricic), Caputo, Berardi

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Candreva (73' Lazaro), Barella, Brozovic, Gagliardini, Biraghi, Lautaro Martinez (71' Politano), Lukaku (90' Vecino)

Reti: 2' e 70' Lautaro Martinez (I), 16' Berardi (S), 38' e 45' Lukaku (I), 74' Djuricic (S) 82' Boga (S)

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?