Ronaldo prende casa a Torino? Vuole la villa più cara del mondo

Mille metri quadri, otto camere da letto, piscina coperta e molto altro ancora. Cristiano Ronaldo, prossimo alla Juventus (?), avrebbe messo gli occhi su un gioiello di casa immersa nel verde delle colline di Torino.

Quella che viene definita la villa più cara del mondo – si parla di un canone giornaliero di 40mila euro - era già stata abitata da due campioni bianconeri, Zidane prima e Cannavaro poi, venendo dunque rifiutata addirittura dagli U2 per un affitto troppo elevato in occasione di un loro concerto nel capoluogo piemontese; pare, infatti, che alla band fu chiesta la bellezza di 280mila euro per appena 6 giorni di permanenza.