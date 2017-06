iMac Pro, iOs 11 e HomePod: tutte le novità di Apple

Sei novità. Sei assi nella manica che Tim Cook ha tirato fuori nella WWDC2017, la tradizionale conferenza che Apple dedica agli sviluppatori.

Si parte dai contenuti di Amazon Prime Video su Apple Tv e dai sistemi operativi. Arrivano quindi Apple Watch OS4 per lo smartwatch, macOS High Sierra per laptop e netbook e infine iOS 11 per iPhone e iPad. Quest'ultimo avrà miglioramenti a Message e Camera, ma anche al control center, che permette di avere tutti gli strumenti di controllo in una sola pagina.

Per quanto riguarda i dispositivi, in attesa dei nuovi telefoni che arriveranno in autunno, Apple ha presentato una nuova linea di Mac, iMac e iMac Pro, con aggiornamenti di software e hardware che permettono una migliore fruizione della realtà virtuale. In particolare il nuovo iMac Pro avrà processori 8-Core Xeon, 10-Core Xeon e 18-Core Xeon, i più potenti sul mercato. I nuovi laptop Mac e di iMac saranno acquistabili da oggi negli Usa a partire da 1099 dollari, mentre iMac Pro arriverà a dicembre e avrà un costo base di 4.999 dollari.

Poi è la volta del nuovo iPad Pro, con un display da 10,5 pollici (pur mantenendo le dimensioni di quello precedente), nuovo processore A10X Fusion (più potente del 30%), fotocamera posteriore da 12 megapixel e una anteriore da 7 mpx. I nuovi iPad Pro (da 10,5 pollici e 12,9 pollici) partiranno da 64 Gb di memoria interna e costeranno rispettivamente 649 dollari e 799 dollari.

Infine il tradizionale "One more thing...": Siri. Oltre a diventare centrale sia nel sistema operativo per AppleWatch che in iOs11, l'assistente vocale made in Cupertino si trasforma in una cassa connessa a internet e battezzata HomePod. "Vogliamo reinventare il modo in cui si ascolta la musica da casa", ha detto Cook, mostrando le foto dello speaker coperto da altoparlanti per un audio a 360°