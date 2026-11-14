ESCLUSIVO - La Russa al Giornale dopo la polemica sul fascismo: “Non sdogano il regime”

Presidente La Russa, di nuovo in mezzo alla polemica sempre per via del fascismo.

«Perché?».

L’accusano di aver detto una cosa grave. E cioè di avere detto a un gruppo di studenti riuniti nella sede del consiglio comunale di Milano che il fascismo lo ha voluto il popolo. Le agenzie di stampa battono questa sua frase: «D’altronde è stato il popolo a volere il fascismo, non è stata la rivoluzione fascista». La sinistra è salita sulle barricate. Dice: La Russa di nuovo sdogana il fascismo.

«Ho detto il contrario. Chi mi ha sentito lo sa. E ha capito perfettamente il senso delle mie parole, pronunciate peraltro nel corso di un incontro sui temi della Costituzione repubblicana».

Ha detto il contrario?

«Sì, io parlavo del popolo non del fascismo. Il tema era quello: il popolo, la volontà popolare, il funzionamento della democrazia. Parlavo del fatto che in democrazia quello che bisogna sempre rispettare è il voto popolare. Il voto popolare esprime il volere del popolo. Poi per inciso ho detto anche questa frase: Anche il fascismo, sbagliando, lo ha voluto il popolo. Non so se l’hanno sentito tutti quel gerundio: “sbagliando”. Non era una parola priva di significato, mi sembra che rendesse il mio giudizio. Poi che le elezioni ci sono state, nel 1924, questo è un fatto, è un fatto indiscutibile. E quelle elezioni le hanno vinte Mussolini e il suo blocco».

Dicono che le abbiano vinte coi brogli

«Brogli o non brogli ci sono state ed erano legittime. Erano elezioni. Anche Berlusconi, nel 2006, disse che forse nella vittoria del centrosinistra di Prodi c’erano stati dei brogli. Io non so. Ma Berlusconi comunque riconobbe la legittimità del risultato. Non cercò di cancellare il voto del popolo».

Anche Trump parla di brogli...

«Già. Anche Trump dice che si sono stati i brogli nelle elezioni di midterm che hanno determinato la sua sconfitta. Non so se è vero: ma sono elezioni, c’è un risultato e i democratici dispongono ora della maggioranza alla Camera e al Senato».

Già, oltretutto nel 1924 Il fascismo vinse con oltre il 60 per cento dei consensi. E tuttavia ora su di lei piovono le accuse...

«Di che mi accusano?».

Di avere con le sue parole legittimato il fascismo.

«Beh ho detto esattamente il contrario. Ho detto che poi è la storia a dire cosa è giusto e cos’è sbagliato, e stabilisce chi ha fatto bene e chi ha fatto male».

Quale era il tema dell’incontro?

«Il tema non era il fascismo era il voto popolare. Si partiva da una frase pronunciata da un illustre giurista come Gustavo Zagrebelsky, il quale aveva sostenuto che il popolo può sbagliare, e aveva citato come esempio Barabba, che il popolo fece liberare preferendolo a Gesù».

Non aveva ragione Zagrebelsky?

«Mi pare che Zagrebelsky stabilisca che siamo noi a dover decidere se il popolo ha scelto bene o male. Eh, no. Non è che noi dobbiamo fare come Zagrebelsky, che quando il popolo decide una cosa che a lui piace, allora bene il popolo, se invece decide una cosa che a lui non va bene allora abbasso il popolo».

Ma il popolo può sbagliare? O no?

«Certo che il popolo può sbagliare. Ma non lo decreta Zagrebelsky né lo decreto io, né lo decreta ciascuno di noi».

Chi lo decide?

«Glielo ho detto: lo decide la storia».

Sul fascimo la storia è stata netta: fu uno sbaglio.

«Certo che la storia ha deciso così, ma questo non vuol dire che il fascismo non vinse le elezioni e che dopo la marcia su Roma non fu il popolo a decidere che il regime doveva andare avanti. Non capisco perché se io dico queste cose, che sono elementari considerazioni di buon senso, si debba aprire una polemica».