Microsoft, il blackout condiziona anche il controllo aereo: cosa succede

Di mezzo ci sono sempre le e-mail, ma stavolta non si tratta di quelle inviate dagli hacker intenzionati a fare terrorismo con gli allarmi bomba. Il mega blackout che interessa Microsoft dalla giornata di ieri ha ripercussioni anche sul traffico aereo.

Si torna ai contatti telefonici

Se è vero che fino a questo momento non si sono registrate grosse criticità, l’Organizzazione europea per la sicurezza aerea (Eurocontrol) ha avvisato con urgenza tutte le compagnie aeree spiegando di non essere in grado “di ricevere né inviare e-mail”. Fino alla risoluzione del problema, chiede di essere contattato esclusivamente per telefono”. Il guasto della Microsoft non colpisce direttamente i sistemi operativi dei voli aerei e nemmeno quelli che riguardano il traffico ma si tratta del supporto clienti e dei canali di comunicazione.

Le comunicazioni delle compagnie aeree

I malfunzionamenti, in ogni caso, sono saltuari e a macchia di leopardo con la situazione che sta tornando lentamente alla normalità. Alcune compagnie aeree hanno avvisato i propri passeggeri di non essere in grado né di leggere e neanche di aprire le mail. In alcuni casi, come per la low cost SpiceJet, compagnia indiana, sono stati cancellati alcuni voli mentre altri hanno subìto ritardi. Disservizi anche per Alaska Air e IndiGo.

Secondo quanto riportato dall’Associated Press, il blackout Microsoft non avrebbe mandato ko soltanto le caselle di posta elettronica ma anche le attività di alcune infrastrutture tra cui l’assistenza delle compagnie aeree.

Le conseguenze per i passeggeri

Dunque, i disservizi per chi viaggia in queste ore spaziano dal mancato ricevimento di email alle notifiche di varia natura e tipologia (come i ritardi, cancellazioni, ecc.) che possono non arrivare affatto o vengono notificate in ritardo, soltanto quando il disservizio sarà risolto definitivamente. Per questi motivi, le compagnie aeree consigliano di informarsi direttamente sui siti web e sulle app.