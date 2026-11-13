Outlook down in tutto il mondo: la mail di Microsoft non si apre: “Le misure in atto non funzionano come previsto”. Problemi anche su Teams

Ieri Microsoft ha dichiarato che i tentativi di risolvere un grave malfunzionamento di Outlook non stanno dando i risultati sperati; l’azienda è dunque alla ricerca di soluzioni alternative, mentre gli utenti di tutto il mondo si ritrovano privi di servizi fondamentali.

L’interruzione, che si protrae da ore e che Microsoft attribuisce a un “carico elevato” sulla propria infrastruttura, ha colpito non solo la posta elettronica, ma anche prodotti come Teams e l’assistente basato sull’intelligenza artificiale Copilot.

Il disservizio ha avuto un impatto globale: utenti che spaziano da aziende a enti governativi hanno segnalato l’impossibilità di comunicare tramite Outlook. “Abbiamo monitorato lo stato delle modifiche apportate per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo gli effetti sperati”, ha comunicato Microsoft su X. “Stiamo individuando percorsi alternativi per aumentare la capacità”, ha aggiunto il colosso tecnologico, senza tuttavia specificare quando il servizio potrà essere pienamente ripristinato.

Secondo Downdetector, piattaforma che monitora i disservizi online, il problema si è esteso a livello globale nel giro di un’ora, coinvolgendo i prodotti Microsoft in 74 Paesi e territori. Una mappa pubblicata da Downdetector su X mostra che l’interruzione ha colpito utenti nelle Americhe e in alcune aree di Europa, Asia e Africa.

Tra i Paesi coinvolti figura la Nuova Zelanda: il Ministero degli Esteri neozelandese ha reso noto che la sua “capacità di ricevere e-mail è stata compromessa dall’interruzione globale di Microsoft. Ciò riguarda anche tutte le ambasciate, i consolati e gli uffici di rappresentanza della Nuova Zelanda nel mondo”.

Inizialmente, Microsoft aveva riferito di stare indagando su segnalazioni di disservizi “nelle Americhe”, ma in seguito ha confermato che il problema ha interessato “la connettività ai servizi di Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi regione”. Microsoft 365 è il servizio in abbonamento basato sul cloud dell’azienda, che include applicazioni molto diffuse come Outlook e Teams.

“Abbiamo rilevato che una parte dell’infrastruttura è soggetta a un carico elevato in diverse regioni; è probabile che questo stia contribuendo agli errori di connettività”, ha scritto l’azienda su X. “Stiamo esplorando con determinazione ogni possibile soluzione per ridurre l’impatto”, ha aggiunto.

Downdetector ha registrato un netto calo delle segnalazioni di disservizi da parte degli utenti, in particolare a Washington e Hong Kong, intorno alle 04:50 GMT. Secondo Downdetector, migliaia di utenti hanno segnalato problemi anche con Teams e Copilot.

Mentre il disservizio si protraeva per ore, Microsoft ha pubblicato una serie di aggiornamenti su X, illustrando i tentativi – finora infruttuosi – di ripristinare completamente il servizio. In un aggiornamento, poco dopo le 18:00 ora della costa orientale (23:00 GMT), Microsoft ha dichiarato di “riscontrare un ripristino parziale”, mentre cercava di deviare il traffico degli utenti verso server non interessati dal problema.

“Man mano che la capacità viene ripristinata, gli utenti potrebbero notare un graduale ritorno alla normalità, man mano che i loro client si riconnettono”, ha aggiunto l’azienda.