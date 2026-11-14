Ciro Grillo rompe il silenzio: “Nessun patteggiamento, piuttosto in galera da innocente”

“Non mi perdonerei di fare forme di patteggiamenti o qualsiasi tipo di concessione. Io piuttosto vado in galera da innocente. Sarebbe proprio qualcosa di immorale, nei confronti della mia dignità, del mio onore, della giustizia in sé”. A parlare è Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, a pochi giorni dall’apertura del processo d’Appello in cui è imputato, insieme a tre suoi amici genovesi, per uno stupro di gruppo avvenuto in Sardegna nel 2019. In primo grado è stato condannato a 8 anni di reclusione: “Non ho una buona opinione dei giudici, non mi preoccupo, quello che dico è giusto. Prima o poi, vedendo gli atti, un magistrato mi assolverà”, dice il 25enne in un’intervista rilasciata al giornalista Maurizio Micheli, direttore di Telenord e conduttore del programma Incontri a Palazzo.

“I video? Non ne vado fiero”

L’intera vicenda giudiziaria, dall’avvio delle indagini al processo, ancora in corso, dura da più di 7 anni. “Io sono qua, non sono in galera, ma nessuno di noi è libero, viviamo una forma di dittatura non centralizzata, siamo perseguitati e persecutori”, chiarisce Ciro Grillo nel lungo e corposo intervento televisivo. Il giovane, che non si è mai esposto a livello mediatico, ha sempre respinto con forza ogni addebito. “Quando ci si prefigge di voler andare a letto con una ragazza, in qualità di uomo, si assume inconsapevolmente un comportamento manipolatorio: fai finta di interessarti ai suoi desideri, alla sua persona, pensando che il sesso sia una forma di transazione. - spiega - Così talvolta si ingenera soprattutto nelle fanciulle un senso di vergogna”. Pur rivendicando la propria innocenza, il 25enne ammette: “Quella mattina è stata sgradevole, non ne vado fiero, è riprovevole. Io ho fatto i video durante il rapporto sessuale in maniera clandestina e la ragazza non se n’è accorta”. Tuttavia precisa: “Ho rivisto quella ragazza tre mesi dopo la vicenda. Non è giusto che il suo nome non venga fuori, quello che dice è falso”.

“Un assedio mediatico”

Durante l’intervista, Ciro Grillo parla anche dell’attenzione mediatica intorno al caso, sostenendo che la sua vicenda personale possa essersi intrecciata con dinamiche di natura politica. “Siamo nel 2018-2019 e il Movimento Cinque stelle aveva fatto il governo con la Lega. A seguito del processo Open Arms, i Cinque stelle diedero l’autorizzazione a procedere, il che causò poi il crollo del governo giallo-verde. - osserva - In quel governo come ministro c’era Giulia Bongiorno, era ministro della pubblica amministrazione. A seguito dello scioglimento del Governo, Giulia Bongiorno prese le parti della ragazza che mi ha denunciato. Da lì è cominciato anche un assedio mediatico notevole. Penso ci sia un nesso causale tra queste condotta dei Cinque stelle e l’introduzione di Giulia Bongiorno”. E ancora, aggiunge: “Si tratta dell’attuale presidente della Commissione Giustizia in Senato, che ha il disegno di legge del reato per cui si sta procedendo. Io gareggio contro una persona che può cambiare le regole del gioco mentre si gareggia, non è giusto. E questo al di là del fatto che sia legale”.

“Voglio giustizia sostanziale”

Il 25enne, che oggi studia per diventare un avvocato, spiega di voler condurre “questa battaglia”, riferendosi alla vicenda giudiziaria, per “un ideale trascendentale di giustizia”. “Io voglio giustizia in senso sostanziale, non formale”, sottolinea. Infine Grillo riflette sulla condizione degli uomini della sua generazione: “Adesso la condizione dei giovani uomini è molto in crisi, - conclude - bisogna insegnare loro a essere molto forti, di non farsi sottomettere ai tentativi di castrazione spirituale”.