Ciro Grillo, il processo d’appello rischia di saltare subito: la firma mancante che può invalidare la sentenza

Rischia di essere subito rinviato il processo in Corte d’appello a Sassari, al via domani alle 10.30, che vede Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi accusati di stupro di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese, all’epoca dei fatti 19enne, avvenuto nel luglio del 2019 a Porto Cervo nella villetta della famiglia Grillo.

I quattro giovani, oggi 25enni - oltre al figlio di Beppe Grillo, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia - sono stati tutti condannati in primo grado dal tribunale di Tempio Pausania nel settembre del 2025: otto anni di reclusione per i primi tre e sei anni e sei mesi per Corsiglia, quest’ultimo ritenuto colpevole solo di violenza sessuale, ma non di gruppo (durante le fasi del processo aveva detto di essere andato a dormire quella notte dopo aver avuto un rapporto con la ragazza).

Il ricorso degli avvocati e la firma mancante nella sentenza

Il pool di avvocati difensori - composto da Alessandro Vaccaro, Enrico Grillo, Andrea Vernazza, Ernesto Monteverde, Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu - ha depositato complessivamente cinque atti di appello, per un totale di circa mille pagine.

Tra queste spunta la questione ritenuta primaria della mancanza della firma nella sentenza di primo grado di uno dei tre giudici del collegio, quella del magistrato Alessandro Cossu, ora trasferito e operativo ad Asti.

Tutti e tre i componenti del collegio giudicante risultavano infatti essere estensori. La mancanza di una firma, dunque, potrebbe portare alla non validità della sentenza di oltre 72 pagine. Gli avvocati degli imputati hanno presentato ricorso, insieme a una serie di eccezioni e richieste di nullità che saranno affrontate domani in apertura del processo.

Le parti civili e le accuse ai quattro imputati

Attesa in aula anche Giulia Bongiorno, legale di parte civile che rappresenta la studentessa, principale accusatrice di Ciro Grillo e dei suoi amici.

La ragazza ha sempre sostenuto di essere stata violentata nella villetta in località Cala di Volpe, in Costa Smeralda, dopo una serata trascorsa in discoteca a Porto Cervo.

A rappresentare la parte civile dell’altra ragazza coinvolta, allora migliore amica della studentessa, gli avvocati Vinicio Nardo e Fiammetta Di Stefano.

La giovane si trovava all’interno della casa al momento del presunto stupro, e dormiva su un divano, quando i quattro le avrebbero scattato delle foto hard a sua insaputa. Anche di questo dovranno rispondere in appello i quattro imputati.