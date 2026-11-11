Dopo auto elettriche e pannelli solari, la Cina invade un altro mercato: la carne low cost che preoccupa l’Europa

Dalla Cina arriva una nuova sfida commerciale. Dopo acciaio, pannelli solari e auto elettriche, Pechino punta sempre più sulle proteine animali a basso costo per conquistare i mercati internazionali. Il settore cinese della carne sta vivendo una fase di espansione che ha portato la produzione del Dragone a superare la domanda interna. Il risultato è un surplus che le aziende d’oltre Muraglia cercano di smaltire all’estero, facendo leva su prezzi aggressivi e impianti sempre più efficienti.

Il boom della carne cinese

Nel 2025 la Cina ha esportato prodotti avicoli per 2,6 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto al 2020, diventando un esportatore netto di carne di pollo. Per la cronaca, anche le vendite estere di latticini sono in crescita e potrebbero raggiungere i 600 milioni di dollari nel 2026.

A questo proposito il South China Morning Post ha evidenziato una contraddizione del modello cinese: la necessità di garantire proteine accessibili a 1,4 miliardi di persone convive con una forte dipendenza dalle importazioni di mangimi, soprattutto soia.

Insomma, la Cina produce enormi quantità di carne, ma non dispone di risorse agricole e idriche sufficienti per alimentare autonomamente l’intera filiera. Come se non bastasse le aziende devono trovare sbocchi per una produzione che il mercato interno non riesce ad assorbire.

Cosa succede in Cina

All’origine di questo fenomeno c’è una trasformazione economica e alimentare. Per decenni il maiale è stato la principale fonte di proteine per la popolazione cinese, ma le abitudini dei consumatori stanno cambiando.

Il consumo pro capite di carne suina è diminuito del 13% dal picco del 2023, mentre quello di pollo è aumentato di oltre il 50% nel decennio fino al 2024. Il problema è che gli investimenti negli allevamenti sono proseguiti anche mentre la domanda rallentava.

Dopo l’epidemia di peste suina africana del 2018 e la pandemia, il governo ha sostenuto il rafforzamento degli allevamenti e la sicurezza alimentare attraverso aiuti e incentivi. Tra il 2022 e il 2024, i sussidi hanno rappresentato circa il 13% delle entrate lorde degli agricoltori cinesi, secondo l’Ocse, quasi il triplo rispetto ai primi anni Duemila. E ancora: nel 2025 la produzione di carne suina ha raggiunto il record di 59 milioni di tonnellate.

Produzione in eccesso

La sovrapproduzione diventa così un vantaggio competitivo sui mercati esteri. Come ha speigato Reuters, alcuni prodotti avicoli cinesi costano dal 10% al 20% in meno rispetto agli equivalenti brasiliani.

L’azienda Wintop Food, con sede nella provincia dello Shandong, è una delle protagonisti del settore. Lavora ogni anno 60 milioni di polli e vende carne, nuggets, polpette e altri prodotti in oltre venti Paesi. Nel 2025 le esportazioni hanno generato metà dei suoi profitti.

La pressione della carne cinese si avverte soprattutto in Europa, nel Sud-est asiatico e in Africa, dove gli importatori cercano forniture più economiche. Secondo la società di consulenza Gira, dal 2022 la quota cinese nel mercato europeo dei prodotti avicoli trasformati è raddoppiata, raggiungendo il 10%; nel Regno Unito ha superato il 14%.

Nuove tensioni commerciali?

L’avanzata della carne cinese, tuttavia, rischia di provocare nuove reazioni protezionistiche. A luglio la Commissione europea ha avviato un’indagine antidumping sulle importazioni di anatre Pekin dalla Cina, dopo le denunce dei produttori locali sui presunti effetti distorsivi dei sussidi. A settembre Bruxelles ha inoltre imposto dazi antidumping tra il 41% e il 67% sulle proteine di pisello cinesi. Per il pollo, al momento, non sono state adottate misure analoghe, ma le autorità europee stanno monitorando il mercato.